KBRI Riyadh tak Gelar Salat Idul Fitri Berjamaah Akibat Konflik Timur Tengah

KEDUTAAN Besar Republik Indonesia atau KBRI di Riyadh menyampaikan tidak menggelar salat Ied atau salat Idul Fitri 1447 H/2026 M secara berjamaah karena konfisi konflik di kawasan Timur Tengah.

Hal itu disampaikan dalam akun Instagram KBRI Riyadh, dikutip Kamis (19/3).

Meskipun demikian, para WNI diimbau untuk melaksanakan salat Idul Fitri di masjid terdekat tempat tinggal atau domisili dengan mengikuti arahan otoritas setempat dan memerhatikan informasi dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Baca juga : Hotline KBRI Riyadh: WNI di Saudi Diminta Jangan Panik!

Sementara itu, KJRI Jeddah menyampaikan tetap mengelar salat Idul Fitri 1 Syawal 1447 H secara berjamaah di Wisma Konjen RI Jeddah, Jumat (20/3) waktu setempat.

Selain salat Idul Fitri, KJRI juga menggelar gelar griya bagi warga.

Pemerintah Arab Saudi menetapkan Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026.

Mahkamah Agung Arab Saudi memutuskan Kamis (19/3) hari terakhir bulan Ramadhan. Oleh karena itu, Jumat (20/3) menjadi hari Idul Fitri atau 1 Syawal 1447 H. (Ant/H-4)