Ratusan Jamaah Muhammadiyah Gelar Salat Id di Pelataran RS Asri Purwakarta

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Ratusan jamaah Muhammadiyah di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, melaksanakan Salat Idul Fitri lebih awal di pelataran Rumah Sakit Asri Purwakarta, Jumat (20/3) pagi.
Pelaksanaan Salat Id lebih awal ini merujuk pada keputusan Muhammadiyah yang menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada 20 Maret 2026 berdasarkan metode hisab, dengan indikasi hilal telah terlihat, termasuk laporan dari wilayah Turki.
Sejak pagi, jamaah tampak memadati lokasi dengan tertib dan khidmat. Imam sekaligus khatib Salat Ied, Kyai Haji Doktor Azi Ahmad Tajudin, pimpinan Pondok Pesantren Uswatun Khasanah, memimpin rangkaian ibadah.
Kyai Haji Azi Ahmad Tajudin menyampaikan bahwa Idul Fitri merupakan momentum kembali kepada hakikat Islam. Menurutnya, Islam bukan sekadar agama ritual, tetapi agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan.
Sementara itu, penyelenggara Salat Ied di pelataran Rumah Sakit Asri Purwakarta, Haji Rustandie, mengungkapkan bahwa kehadiran jamaah hampir tidak tertampung karena mencapai ratusan orang. Ia menekankan bahwa makna Idul Fitri kali ini semakin mempererat silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah di antara umat Muslim.
"Makna perayaan Idul Fitri kali ini semakin mempererat silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah sesama umat Muslim," kata Haji Rustandie.
Secara keseluruhan, pelaksanaan Salat Id di sejumlah lokasi di Kabupaten Purwakarta berlangsung aman, tertib, dan khidmat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai toleransi di tengah perbedaan penetapan hari raya. (RZ/I-1)
Menag Nasaruddin Umar ajak umat Islam jadikan Idulfitri 1447 H momentum asah empati sosial. Simak pesan menyentuh Menag tentang makna kemenangan sejati di sini.
Warga penyintas bencana bergotong royong membersihkan lokasi bencana untuk tempat pelaksanaan shalat Idul Fitri 1447 H yang jatuh pada Sabtu (21/3/2026).
Kemenag melaporkan posisi hilal 1 Syawal 1447 H di seluruh Indonesia belum memenuhi kriteria MABIMS. Simak analisis astronomis selengkapnya.
Cek daftar lengkap lokasi salat Idul Fitri Muhammadiyah 1447 H di Kota dan Kabupaten Bekasi pada Jumat 20 Maret 2026. Ada 31 titik strategis.
Warga Muslim Negeri Hila, Maluku Tengah, merayakan Idul Fitri 1447 H pada Kamis (19/3/2026). Simak tradisi perhitungan kalender kuno dan pesan khutbah di Masjid Hasan Soleman.
