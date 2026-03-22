Warga Sultra Serbu Open House Gubernur Andi Sumangerukka

Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka(Antara/HO)

GUBERNUR Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka menggelar open house Idul Fitri 2026/1447 Hijriah yang digelar di Rumah Jabatan (Rujab). Sejak Sabtu pagi, (21/3) ratusan orang sudah memadati lokasi bahkan sebelum kegiatan resmi dibuka, dengan total pengunjung diperkirakan mencapai 700 hingga 1.000 orang.

Tak hanya bersilaturahmi, warga yang hadir juga menerima tunjangan hari raya (THR) yang dibagikan langsung usai pertemuan. Seluruh jamuan hingga pembagian THR dalam kegiatan tersebut menggunakan dana pribadi Gubernur, tanpa melibatkan anggaran daerah.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah (Setda) Sultra, Haris Ranto, mengatakan bahwa jadwal kunjungan untuk masyarakat umum telah diatur sejak awal melalui media sosial agar pelaksanaan open house berlangsung tertib.

Baca juga : Idul Fitri Jadi Momentum untuk Jaga Kerukunan

"Jadwal untuk masyarakat umum kami buka dari jam 09.00 sampai jam 12.00 Wita. Hal ini sudah kami umumkan lewat media sosial agar kedatangan warga terjadwal dengan baik," kata Haris.

Antusiasme warga terbilang tinggi. Bahkan sebelum waktu yang ditentukan, masyarakat sudah berdatangan dan memadati area Rumah Jabatan Gubernur sejak sekitar pukul 08.00 Wita.

"Tercatat sekitar 700 hingga 1.000 warga hadirdalam sesi khusus masyarakat tersebut," ujarnya.

la menjelaskan, kegiatan open house tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antara Pemerintah Provinsi dan masyarakat, tetapi juga mempererat hubungan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), lembaga/instansi, serta pemerintah kabupaten/kota se-Sultra.

