Prabowo Minta Menteri tidak Gelar Open House Lebaran Secara Mewah

Presiden Prabowo Subianto menyalami para menteri Kabinet Merah Putih sebelum memimpin Sidang Kabinet Paripurna.(BPMI Setpres)

Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri, kepala lembaga, serta jajaran Kabinet Merah Putih tidak menggelar acara open house Lebaran secara mewah. Itu perlu dilakukan sebagai bentuk teladan kesederhanaan di tengah kondisi bencana nasional dan ketidakpastian ekonomi global. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3).

Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan pentingnya para pejabat negara memberikan contoh kepada masyarakat agar tidak berlebihan dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ia meminta agar tradisi open house tetap dilaksanakan secara sederhana tanpa menampilkan kemewahan yang berlebihan.

“Saya kira kita harus memberi contoh. Open house jangan terlalu mewah-mewahan. Kita sedang berada dalam suasana bencana dan situasi global yang menantang,” ujarnya.

Meski demikian, Presiden tidak melarang pelaksanaan kegiatan open house sepenuhnya. Menurutnya, kegiatan sosial seperti silaturahmi Lebaran tetap perlu dilakukan agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap bergerak.

Ia menilai bahwa penutupan total berbagai kegiatan masyarakat justru berpotensi menghambat perputaran ekonomi.

Dalam arahannya, Prabowo juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang menggambarkan kondisi ekonomi nasional seolah-olah sedang dalam keadaan buruk. Ia menegaskan bahwa sejumlah indikator ekonomi menunjukkan kondisi ekonomi Indonesia masih berada dalam jalur yang kuat.

Menutup arahannya, Presiden kembali mengingatkan seluruh jajaran kabinet agar terus bekerja secara bertanggung jawab dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi nasional menjelang perayaan Idul Fitri. (Ant/E-3)