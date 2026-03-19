Senada Instruksi Prabowo, Sejak Awal Menhut Pastikan tak Buka Open House Lebaran 2026

Menhut Raja Antoni(Instagram/Rajaantoni)

MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pada awal Ramadan bahwa dirinya tidak akan melakukan open house pada Idulfitri atau Lebaran tahun ini. Hal itu pun senada dengan sikap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menghimbau seluruh instansi negara mengurungkan kegiatan halabihalal.

“Pengumuman untuk Keluarga Besar Kementerian Kehutanan. Lebaran tahun ini saya kembali tidak mengadakan open house. Silakan rekan-rekan yang ingin mudik dan berkumpul bersama keluarga merencanakannya dari sekarang dengan baik. Saya juga tidak menerima bingkisan atau parcel hari raya dalam bentuk apa pun. Jika berkenan, kiranya bingkisan tersebut dapat dialihkan kepada saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan,” kata Raja Juli, dikutip dari Instagramnya @rajaantoni, Kamis (19/3).

Dia pun mengajak semua pihak khususnya di Kementerian Kehutanan untuk menjaga kesehatan, tetap fokus bekerja dan beribadah di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini. “Semoga setiap ikhtiar kita bernilai kebaikan,” pungkasnya.

Baca juga : Prabowo Larang Open House Mewah saat Lebaran 2026

Senada, pemerintah secara resmi mengimbau seluruh instansi negara untuk tidak menggelar acara open house maupun halalbihalal secara berlebihan pada perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah/2025 Masehi. Mensesneg Prasetyo Hadi di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa, menyebut langkah ini diambil sebagai bentuk empati terhadap masyarakat yang masih dalam kondisi ekonomi sulit.

"Kami sudah menyampaikan surat edaran untuk seluruh kementerian dan lembaga untuk kami imbau untuk tidak berlebihan di dalam menyelenggarakan open house maupun halal bihalal," katanya.

Prasetyo mengatakan bahwa surat edaran yang ditujukan kepada seluruh kementerian dan lembaga negara merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo menekankan bahwa semangat perayaan tahun ini harus dibarengi dengan kesederhanaan.

Baca juga : Ini yang Dikoreksi Prabowo soal Pembangunan IKN

Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan para pejabat negara untuk peka terhadap situasi sosial, mengingat masih banyak warga negara yang berada dalam kondisi prihatin. "Bagaimanapun masih banyak saudara-saudara kita yang pada kondisi yang belum baik. Jadi kami mengimbau untuk tidak terlalu berlebihan," katanya.

Saat ditanya mengenai rencana open house di Istana Kepresidenan, Prasetyo belum memberikan jawaban pasti.

Ia menyatakan bahwa kepastian mengenai agenda tersebut masih menunggu perkembangan situasi lebih lanjut. (Ant/P-3)