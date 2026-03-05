Pemerintah Godok Inpres Khusus Penyelamatan Gajah Sumatra 

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PEMERINTAH menyiapkan rancangan instruksi presiden atau inpres penyelamatan populasi Gajah Sumatra. Salah satu mamalia terbesar itu kini semakin menyusut habibatnya di alam.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menjelaskan keberadaan Inpers urgen dilakukan sebab Gajah Sumatra kini mengalami fragmentasi. Ia menyebut sebelumnya ada 44 kantong habitat gajah di Sumatra, kini terus menyusut.
"Minggu pertama saya bekerja sebagai menteri kehutanan, tercatat tinggal 12 kantong gajah, dan satu bulan kemudian tinggal 11," ungkap Menhut di Pekanbaru, Kamis (5/3).
Inpers, kata Menhut, akan fokuskan menghubungkan kembali kantong-kantong habitat Gajah Sumatra yang terpisah.
"Kami akan menghubungkan antar kantong gajah yang tersisa dan juga memperkuat konektivitas di dalam kantong habitat," paparnya.
Menurutnya penyusutan jumlah kantong habitat Gajah Sumatra akibat adanya praktik ilegal di kawasan hutan. Hal itu menyebabkan habitat gajah terpecah dan terisolasi.
Populasi Gajah Sumatra, tegas Menhut, terancam punah. Jumlah yang tersisa sekitar 1.200 ekor yang tersebar dari Aceh hingga Lampung.
Selain itu, pemerintah memberikan perhatian pada perburuan liar Gajah Sumatra.
"Perburuan liar yang mencari gading (Gajah Sumatra) harus terus diantisipasi," pungkasnya. (Ant/H-4)
