Cek PLG Sebanga dan Minas, Menhut Raja Antoni Pastikan Koridor Gajah di Riau Segera Tersambung

MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan pengecekan langsung ke Pusat Latihan Gajah (PLG) Sebanga dan PLG Minas di Provinsi Riau. Kunjungan ini difokuskan pada evaluasi dan percepatan program penyambungan koridor gajah yang terfragmentasi akibat alih fungsi dan kerusakan hutan.
Menhut Raja Antoni diketahui sebelumnya telah melakukan peninjauan ke PLG Sebanga pada 29 November 2025. Pada saat itu, Raja Antoni menerima aspirasi dari masyarakat terkait keterbatasan lahan dan sarana di PLG Sebanga tersebut, dan memerintahkan jajarannya untuk melakukan perbaikan.
Kini, sejumlah fasilitas pendukung kesejahteraan satwa telah terealisasi di PLG Sebanga. Diantaranya adalah pembangunan embung air, perluasan lahan untuk pengayaan pakan, hingga kandang jepit untuk pengobatan.
“Alhamdulillah di hari dan bulan yang baik ini, saya berkesempatan mengunjungi PLG Sebanga. Beberapa bulan yang lalu juga saya berkunjung ke Sebanga, saya dapat aspirasi bahwa PLG Sebanga kondisinya memprihatinkan, netizen mengatakan sisa 1 hektare. Alhamdulillah sekarang kita pastikan sudah 15 hektare untuk tempat ngangonnya,” ujar Raja Juli Antoni, di PLG Minas, Rabu (4/3).
“Kemudian air bersih kita sudah punya bak-bak air bersih, kita sudah dirikan embung, kandang jempit untuk pengobatan kita adakan, kemudian juga pengayaan pakan sudah ada sekitar 1 hektare tebu, nanas, pisang,” lanjutnya.
Setelah dari Sebanga, Menhut Raja Antoni juga melanjutkan pengecekan ke PLG Minas. Di lokasi ini, pemerintah berencana memperkuat fasilitas kesehatan satwa sekaligus mendorong konektivitas habitat gajah yang terisolasi.
“Hari ini kita berdiri di PLG Minas, insyaallah ini akan kita dirikan klinik gajah, juga ada program menyambungkan koridor dari PLG Minas ini ke beberapa tempat lain yang memang terisolasi karena fragmentasi hutan,” tegasnya.
Program penyambungan koridor ini dinilai krusial untuk menjaga pergerakan alami gajah, serta memastikan keberlanjutan populasi gajah Sumatera di Riau. Raja Juli Antoni pun mengajak seluruh pihak untuk turut mendukung upaya konservasi. (Ant/P-3)
PEMERINTAH menyiapkan rancangan instruksi presiden atau inpres penyelamatan populasi Gajah Sumatra. Salah satu mamalia terbesar itu kini semakin menyusut habibatnya di alam.
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Riau berhasil menangkap 15 tersangka sindikat perburuan satwa liar lintas provinsi yang terkait dengan kasus gajah sumatra di PT RAPP.
Di saat Kemenhut giat menggalang dukungan internasional untuk konservasi gajah melalui inisiatif PECI, seekor gajah jantan produktif justru ditemukan mati terpenggal.
Seekor gajah jantan dewasa berusia sekitar 40 tahun ditemukan mati mengenaskan dengan kondisi kepala terpotong di area konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP), Pelalawan, Riau.
Penurunan drastis populasi gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus) yang kini berada pada titik kritis di tahun 2026, ternyata berdampak langsung pada ketahanan pangan warga.
Ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- dan paling banyak Rp 5.000.000.000.
Pentingnya sertifikat sebagai perlindungan hukum bagi petani. Menurutnya, tanpa kepastian legal, justru ada risiko lahan diambil pihak lain.
Ia menekankan bahwa kualitas fasilitas mencerminkan pengelolaan kawasan.
Proyek percontohan pertama untuk memobilisasi sumber pembiayaan baru ke dalam sistem taman nasional, dilakukan di Taman Nasional Way Kambas, Provinsi Lampung, Sumatra
