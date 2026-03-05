Cek PLG Sebanga dan Minas, Menhut Raja Antoni Pastikan Koridor Gajah di Riau Segera Tersambung

Gajah Sumatra(dok.istimewa)

MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan pengecekan langsung ke Pusat Latihan Gajah (PLG) Sebanga dan PLG Minas di Provinsi Riau. Kunjungan ini difokuskan pada evaluasi dan percepatan program penyambungan koridor gajah yang terfragmentasi akibat alih fungsi dan kerusakan hutan.

Menhut Raja Antoni diketahui sebelumnya telah melakukan peninjauan ke PLG Sebanga pada 29 November 2025. Pada saat itu, Raja Antoni menerima aspirasi dari masyarakat terkait keterbatasan lahan dan sarana di PLG Sebanga tersebut, dan memerintahkan jajarannya untuk melakukan perbaikan.

Kini, sejumlah fasilitas pendukung kesejahteraan satwa telah terealisasi di PLG Sebanga. Diantaranya adalah pembangunan embung air, perluasan lahan untuk pengayaan pakan, hingga kandang jepit untuk pengobatan.

“Alhamdulillah di hari dan bulan yang baik ini, saya berkesempatan mengunjungi PLG Sebanga. Beberapa bulan yang lalu juga saya berkunjung ke Sebanga, saya dapat aspirasi bahwa PLG Sebanga kondisinya memprihatinkan, netizen mengatakan sisa 1 hektare. Alhamdulillah sekarang kita pastikan sudah 15 hektare untuk tempat ngangonnya,” ujar Raja Juli Antoni, di PLG Minas, Rabu (4/3).

“Kemudian air bersih kita sudah punya bak-bak air bersih, kita sudah dirikan embung, kandang jempit untuk pengobatan kita adakan, kemudian juga pengayaan pakan sudah ada sekitar 1 hektare tebu, nanas, pisang,” lanjutnya.

Setelah dari Sebanga, Menhut Raja Antoni juga melanjutkan pengecekan ke PLG Minas. Di lokasi ini, pemerintah berencana memperkuat fasilitas kesehatan satwa sekaligus mendorong konektivitas habitat gajah yang terisolasi.

“Hari ini kita berdiri di PLG Minas, insyaallah ini akan kita dirikan klinik gajah, juga ada program menyambungkan koridor dari PLG Minas ini ke beberapa tempat lain yang memang terisolasi karena fragmentasi hutan,” tegasnya.

Program penyambungan koridor ini dinilai krusial untuk menjaga pergerakan alami gajah, serta memastikan keberlanjutan populasi gajah Sumatera di Riau. Raja Juli Antoni pun mengajak seluruh pihak untuk turut mendukung upaya konservasi. (Ant/P-3)