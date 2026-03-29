Dari Istana untuk Rakyat di Monas, 100 Ribu Paket Pangan Dibagikan

Ilustrasi(Dok Berdikari)

MONUMEN Nasional (Monas) Jakarta menjadi pusat perayaan acara Dari Istana untuk Rakyat, pada Sabtu (28/). Dalam acara ini, sebanyak 100 ribu paket bantuan pangan dari Presiden RI didistribusikan kepada warga Jakarta sebagai upaya membantu pemenuhan kebutuhan pokok pasca-Idulfitri sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di tengah meningkatnya konsumsi masyarakat.

PT Berdikari turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Perheletan ini menjadi upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok di tengah suasana kebahagiaan pasca merayakan Idulfitri, menjaga stabilitas harga pangan, serta memperkuat semangat kebersamaan menuju ketahanan pangan nasional.

Penyaluran 100.000 paket bantuan pangan presiden diberikan kepada masyarakat di seluruh wilayah Jakarta. Selain bantuan pangan, kegiatan juga diramaikan dengan kuliner usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), musik band artis ibu kota, area wahana keluarga dan pesta kembang api. Semuanya gratis dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat beserta keluarga.

Kegiatan tersebut merupakan perintah presiden untuk menghibur, membahagiakan dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat di suasana Idulfitri ini.

Di samping itu juga merupakan hasil kolaborasi yang luar biasa lintas instansi, dengan persiapan yang sangat singkat melibatkan Kementerian Sekretariat Negara RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Kementerian UMKM RI, BUMN Pangan (IDFood), Bulog, Pemerintah Provinsi Jakarta, serta TNI-Polri. Sekretaris Kabinet RI, Teddy Indra Wijaya mengatakan kegiatan ini menjadi momentum berbagi kebahagiaan dengan masyarakat.

"Jadi untuk tadi 1 kupon 500 ribu, 300 ribunya itu berupa sembako, dan 200 ribunya itu bisa ditukarkan dengan barang-barang yang dari UMKM," ujarnya dalam keterangan resmi.

PT Berdikari turut mendukung kebutuhan pangan masyarakat melalui suplai ayam karkas berkualitas dari rumah potong hewan unggas (RPHU) milik perusahaan sebagai sumber protein hewani. Hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat juga memperoleh sejumlah bahan pokok dari Bulog dan ID FOOD Group di antaranya beras, telur, minyak goreng, gula, dan sarden, sehingga membantu meringankan beban kebutuhan rumah tangga.

General Manager Corporate Secretary & Social Responsibility PT Berdikari AS Hasbi Al-Islahi menyampaikan, kehadiran pihaknya tidak hanya sekedar hadir menyediakan ayam berkualitas 100.000 paket, tapi juga mengerahkan pegawai untuk turut membantu dalam melayani masyarakat dari awal sampai dengan akhir kegiatan.

"Sebagai BUMN peternakan, kami juga berkomitmen mendukung pemenuhan sumber protein hewani berkualitas guna mendorong peningkatan konsumsi protein masyarakat,” jelas Hasbi. (E-4)