Refleksi Idul Fitri: Legislator Ajak Perkuat Solidaritas di Tengah Tekanan Ekonomi

ANGGOTA DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, menyampaikan pesan mendalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Di tengah situasi ekonomi yang menantang, legislator asal Dapil Jawa Tengah IX (Brebes, Tegal, Slawi) ini menekankan pentingnya menjaga api harapan dan mempererat solidaritas sosial.
Harris mengakui bahwa perayaan Lebaran tahun ini dibayangi oleh beban finansial yang dirasakan langsung oleh masyarakat bawah. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan menyempitnya peluang usaha menjadi realitas pahit yang harus dihadapi banyak keluarga.
"Banyak keluarga merasa kehidupan ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Harga kebutuhan terasa semakin menekan, dan peluang usaha tidak mudah. Sebagian saudara kita bahkan harus berjuang keras hanya demi memastikan dapur tetap mengepul," ujar Harris dalam pernyataan resminya, Selasa (24/3).
Namun, Harris menegaskan bahwa di balik kesulitan tersebut, makna Idul Fitri justru menjadi lebih dalam. Menurutnya, Lebaran bukan sekadar perayaan kemenangan setelah sebulan berpuasa, melainkan momentum untuk saling menguatkan di tengah situasi sulit.
Ia memaparkan bahwa ibadah Ramadan telah mengajarkan kesabaran, pengendalian diri, dan empati terhadap keterbatasan. Nilai-nilai inilah yang seharusnya diimplementasikan pascapuasa untuk membantu masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi.
"Ramadan melatih empati kita agar tidak menutup mata terhadap kesulitan orang lain. Idul Fitri seharusnya tidak hanya menjadi momen saling memaafkan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial," lanjutnya.
Harris optimistis bahwa Indonesia memiliki daya tahan yang kuat untuk bangkit dari masa sulit. Ia meyakini kekuatan terbesar bangsa bukan hanya terletak pada indikator angka ekonomi, melainkan pada semangat gotong royong dan kepedulian antarmasyarakat.
Harris mengajak seluruh elemen bangsa untuk menata masa depan dengan landasan integritas. Kerja keras yang dibarengi kejujuran dan keberpihakan pada rakyat dipandang sebagai kunci utama kemajuan nasional.
"Mari kita bangun masa depan bersama-sama dengan kerja keras, kejujuran, tanpa korupsi, dan selalu berpihak kepada rakyat. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H, semoga harapan selalu ada bagi kita semua," ujarnya. (P-4)
Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, mengajak seluruh lapisan masyarakat di Bumi Anoa untuk menjadikan Idulfitri 1447 H sebagai momentum memperkuat tali silaturahmi
Libur Lebaran 2026 di Jakarta tetap seru! Temukan detail Program Mudik ke Jakarta yang menawarkan paket wisata menarik
Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (ASR) gelar open house Idulfitri 2026. Gunakan dana pribadi untuk jamuan & THR, ribuan warga padati Rumah Jabatan sejak pagi.
GUBERNUR Kalimantan Selatan Muhidin mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan meski terdapat perbedaan dalam penetapan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
KPK mengizinkan tahanan, termasuk eks Menag Yaqut Cholil Qoumas, bertemu keluarga saat Idul Fitri 21 Maret 2026. Simak jadwal dan syarat kunjungannya di sini.
Perayaan 60 tahun SMA Pangudi Luhur Jakarta diwarnai pesan kuat tentang toleransi dan persaudaraan lintas iman.
EMILIA Pérez memboyong piala kedua Golden Globes 2025 dengan memenangkan kategori Best Motion Picture - Non-English Language.
Program makan bergizi gratis ternyata sudah dilaksanakan sejak lama oleh Komunitas Sant’Egidio di Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Inisiatif itu disebut Kantin Gratis.
PERSAUDARAAN kemanusiaan mengemuka pada pembicaraan antara mantan Ketua Umum Muhammadiyah Prof. Dr. Din Syamsuddin dan Grand Shaikh Al-Azhar Prof. Dr. Ahmad Al-Tayyib.
