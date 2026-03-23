Pesan Idul Fitri Gubernur Sultra: Pererat Persaudaraan demi Kehidupan yang Harmonis

Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
GUBERNUR Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, mengajak seluruh lapisan masyarakat di Bumi Anoa untuk menjadikan Idulfitri 1447 H sebagai momentum memperkuat tali silaturahim dan persaudaraan.
Dalam keterangannya, Andi menekankan bahwa kerukunan adalah kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan daerah.
“Mari kita pererat ikatan silaturahmi dan persaudaraan, baik sesama umat Islam, sesama warga masyarakat Provinsi Sultra maupun sesama anak bangsa, demi terciptanya kehidupan yang harmonis, damai, dan penuh keberkahan,” kata Andi dalam keterangan yang diterima.
Selain menekankan aspek sosial-keagamaan, Gubernur juga mengajak seluruh elemen pembangunan daerah untuk memperbaharui semangat pengabdian. Ia mendorong adanya sinergi aktif dalam membangun Bumi Anoa dengan ketulusan hati.
“Insya allah, dengan niat tulus dan kebersamaan, kita wujudkan Provinsi Sultra yang maju, aman, sejahtera, dan religius,” tuturnya.
Lebih lanjut, Gubernur Sultra mengajak seluruh masyarakat untuk saling memaafkan atas segala khilaf, melupakan perselisihan, serta membersihkan hati. Momentum Idul Fitri, menurutnya, harus dimaknai sebagai kesempatan memperkuat tekad menjadi pribadi yang lebih baik dan insan yang bertakwa, demi meraih keselamatan dunia dan akhirat.
“Selamat Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1447 Hijriah/2026 Masehi. Minal ‘aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin,”ujarnya.
