Hilal 1 Syawal 1447 H tak Terlihat, Kemenag Sebut belum Penuhi Kriteria MABIMS

Kemenag melaporkan posisi hilal 1 Syawal 1447 H di seluruh Indonesia belum memenuhi kriteria MABIMS.(Antara)

POSISI hilal penentu awal Syawal 1447 Hijriah di seluruh wilayah Indonesia dilaporkan belum memenuhi kriteria visibilitas (imkanur rukyat) yang ditetapkan oleh Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS).

Anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama (Kemenag) RI, Cecep Nurwendaya, mengungkapkan bahwa berdasarkan data astronomis, ketinggian hilal di tanah air saat ini masih berada di rentang 0,91 derajat hingga 3,13 derajat. Sementara itu, jarak sudut antara matahari dan bulan (elongasi) tercatat antara 4,54 derajat hingga 6,10 derajat.

"Jika kurva tersebut digabungkan, seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) belum memenuhi kriteria awal bulan kamariah MABIMS," tegas Cecep dilansir dari Antara, Kamis (19/3).

Sebagai informasi, kriteria MABIMS menetapkan bahwa awal bulan baru sah secara astronomis jika hilal memiliki ketinggian minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Cecep menjelaskan, kedua parameter ini wajib terpenuhi karena posisi yang terlalu rendah membuat cahaya hilal yang lemah akan terbiaskan oleh cahaya merah senja atau syafaq.

"Semakin rendah posisi hilal, maka cahaya senja akan mengaburkan atau mengalahkan cahaya hilal yang tipis. Sebaliknya, semakin tinggi posisi hilal, pengaruh gangguan cahaya senja akan semakin kecil," paparnya.

Meski secara hisab posisi hilal belum mencapai kriteria, Kemenag tetap menunggu hasil konfirmasi lapangan melalui metode rukyatul hilal (pemantauan langsung) yang digelar di 117 titik di seluruh Indonesia.

"Kesimpulannya, seluruh ibu kota provinsi di NKRI, termasuk Sabang, tidak memenuhi kriteria MABIMS untuk awal bulan Syawal 1447 Hijriah," pungkas Cecep.

Hasil pemaparan ini akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam Sidang Isbat yang dipimpin Menteri Agama untuk menetapkan kapan jatuhnya Idul Fitri 1447 H secara resmi. (Ant/Z-10)