Relawan Bakti BUMN 2025 Tingkatkan Perekonomian di Sulawesi Selatan

DENGAN tema Menjejak Langkah, Menabur Bakti di Tanah Maros, Relawan Bakti BUMN diselenggarakan di Desa Salenrang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN ini menekankan pentingnya hadir di tengah-tengah masyarakat.

Direktur Kepatuhan, SDM, dan Manajemen Risiko PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), R Mahelan Prabantarikso, menyampaikan bahwa kegiatan sosial seperti Relawan Bakti BUMN menjadi salah satu bentuk strategis dalam membentuk karakter SDM BUMN yang tidak hanya profesional, namun juga berjiwa sosial dan berintegritas tinggi.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari pembangunan karakter insan BUMN. Kami ingin memastikan bahwa SDM Askrindo tumbuh dalam budaya kepatuhan, tangguh dalam menghadapi risiko, dan memiliki empati terhadap masyarakat sekitar. Ini adalah refleksi dari budaya yang kami jalankan, yaitu keadilan, tolong -menolong, dan tanggung jawab sosial,” ujar Mahelan.

Dalam program yang berlangsung selama tiga hari (15–17 Agustus 2025), relawan dari berbagai BUMN menjalankan berbagai aktivitas sosial dan edukatif. Kegiatan tersebut meliputi 4 (empat) Pilar yakni Pilar Pendidikan: Relawan mengajar (Kelas Inspiratif) dan Pemberian Makan Bergizi Gratis, Pilar Kesehatan: Pemeriksaan Kesehatan, Pilar Ekonomi: Pengembangan UMKM, dan Pilar Lingkungan: Penanaman pohon dan Aksi Bersih Sungai.

Pada kesempatan yang sama, Askrindo bersama dengan anggota holding Asuransi dan Penjaminan, Indonesia Financial Group (IFG) lainnya Jamkrindo, Jasindo, serta Jasa Raharja juga menyerahkan bantuan peralatan kepada kelompok masyarakat di wilayah Maros, yaitu berupa bantuan alat pertanian mesin penggiling padi, bantuan penanaman pohon produktif rammang -rammang, bantuan perbaikan titian dan signage rammang-rammang, bantuan renovasi lapangan dan toilet SDN 221, bantuan renovasi pagar smpn 28 Satap, bantuan peralatan pengemudi kapal, serta bantuan peralatan kerja dan produksi untuk UMKM.

Hadirnya Askrindo, menjadi wujud nyata semangat perayaan bersama masyarakat, selaras dengan tema kemerdekaan tahun ini, “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.”

Perayaan tersebut juga menggemakan arahan Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, dalam pidato kenegaraannya yang menekankan pentingnya menyelenggarakan kemeriahan HUT bersama rakyat sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan bangsa sekaligus penguatan persatuan nasional.

Mahelan menambahkan bahwa perayaan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai ajang hiburan, tetapi juga sebagai pengingat makna kemerdekaan yang sesungguhnya.

“Askrindo percaya bahwa kemerdekaan yakni ketika masyarakat dapat merasakan kesetaraan dan kesejahteraan yang sama, serta bersatu dalam membangun bangsa. Askrindo ingin menunjukkan bahwa BUMN hadir untuk rakyat, melalui peran ekonomi, kebersamaan dan kepedulian sosial,” tutupnya. (Z-1)