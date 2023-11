Harga Cabai Bertahan Tinggi di Pasar Gedhe Klaten

HARGA cabai masih tinggi di pasar tradisional Klaten, Jawa Tengah, dalam dua pekan terakhir. Sementara, pasokan dari daerah produksi kurang lancar pada musim kemarau tahun ini.

Pantauan di Pasar Gedhe Klaten, Senin (6/11), harga komoditas cabai rawit, cabai besar, dan cabai keriting bertahan tinggi. Bahkan, masih menunjukkan tren peningkatan harga.

Harga cabai besar di pasar tradisional kini naik menjadi Rp65.000 per kg, cabai rawit merah Rp75.000 per kg, rawit hijau Rp60.000 per kg, dan cabai keriting Rp70.000 per kg.

“Harga semua jenis cabai naik lagi. Kenaikan harga komoditas ini karena hasil pertanian cabai di sejumlah daerah anjlok atau merosot akibat kekeringan,” kata pedagang bernama Ngatmi.

Kekeringan akibat El Nino juga dikeluhkan para pedagang pasar. Karena, pasokan cabai tidak lancar sehingga stok cabai di pedagang kini sangat terbatas. Padahal, kini pembeli ramai.

Menurut Ngatmi, cabai yang dijual di pasar sebagian besar hasil petani lokal dan beberapa daerah di kawasan lereng Gunung Merapi, seperti Boyolali dan Temanggung.

“Saya berharap produksi cabai lokal Klaten dan beberapa daerah pemasok di pasar tradisional ini kembali normal, terutama di musim penghujan mendatang,” pungkasnya. (JS/Z-7)