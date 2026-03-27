Polisi Ringkus Dua WNA asal Liberia Terkait Penipuan Modus Black Dollar

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
SATUAN Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Barat membongkar praktik penipuan bermodus black dollar yang melibatkan dua warga negara asing (WNA) asal Liberia. Kedua pelaku diringkus setelah menipu seorang warga negara Korea Selatan pada Rabu, 18 Maret 2026.
Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya, Kompol Andaru Rahutomo, mengonfirmasi penangkapan tersebut menyusul beredarnya video penggerebekan kedua pelaku. Dalam aksinya, pelaku meyakinkan korban bahwa mereka memiliki cairan khusus yang mampu menyulap kertas hitam menjadi lembaran uang dolar asli.
“Jadi dapat kami jelaskan yang bersangkutan diamankan karena melakukan tindak pidana penipuan terhadap seorang warga negara asing juga dari Korea dengan modus black dollar,” kata Andaru Rahutomo kepada wartawan, Jumat (27/3).
Andaru menegaskan kedua tersangka telah ditahan sejak proses penangkapan pada 18 Maret 2026 dan masih menjalani proses penyidikan di Polres Metro Jakarta Barat. Penyidikan dilakukan guna mendalami lebih lanjut terkait detail kasus, termasuk modus operasi dan kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat.
“Tentang detail kasusnya, modusnya, ini sedang digali sama rekan-rekan Polres Satreskrim Jakarta Barat ya,"ujarnya.
Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya itu mengatakan kasus ini dilaporkan pada 8 Maret 2026. Namun, aksi penipuan diduga telah berlangsung jauh sebelumnya yakni pada September hingga Desember 2025. Hal ini dikarenakan korban baru menyadari kejadian tersebut dan melapor ke polisi.
Setelah dilakukan penyelidikan, kedua pelaku ditangkap di sebuah restoran Korea di Jakarta Selatan sebelum dibawa untuk proses hukum lebih lanjut. Sejumlah barang bukti berupa koper berisi sebuah cairan turut diamankan untuk proses penyidikan.
Polisi memastikan akan menyampaikan perkembangan kasus ini setelah proses penyidikan rampung. (P-4)
