Waspada Penipuan Berkedok Affiliate E-Commerce: Kenali Modus dan Ciri-cirinya!

Headline
MASYARAKAT diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya modus penipuan baru yang mencatut program afiliasi (affiliate) platform e-commerce. Modus ini biasanya menggiurkan calon korban dengan iming-iming komisi besar dan penghasilan tambahan instan.
Pelaku penipuan sering kali menggunakan nama besar platform belanja daring ternama guna meyakinkan korban. Aksi ini umumnya diawali melalui pesan di aplikasi percakapan atau media sosial yang menawarkan pekerjaan sampingan sebagai affiliate.
Calon korban awalnya diminta menyelesaikan tugas-tugas ringan, seperti memberikan tanda suka (like), komentar, atau melakukan pembelian produk tertentu. Setelah korban terpancing, pelaku akan mulai meminta transfer sejumlah uang dengan dalih biaya pendaftaran, deposit, atau syarat untuk membuka akses ke "tugas tingkat tinggi" yang menjanjikan keuntungan lebih besar.
Dalam menjalankan aksinya, pelaku tak jarang menampilkan materi promosi palsu seperti program “VIP Affiliate” lengkap dengan tabel perhitungan keuntungan yang fantastis. Penggunaan logo lembaga resmi juga sering disalahgunakan untuk menciptakan kesan kredibel, padahal informasi tersebut sepenuhnya hoaks.
Perlu ditegaskan bahwa program afiliasi resmi pada platform e-commerce tidak pernah memungut biaya pendaftaran. Pengguna dapat bergabung secara gratis dan hanya memperoleh komisi berdasarkan transaksi nyata yang dihasilkan dari promosi produk melalui tautan resmi.
Masyarakat diingatkan untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran yang tidak rasional dan dilarang keras membagikan data pribadi, seperti kode OTP, kepada pihak mana pun.
Pastikan untuk selalu memverifikasi setiap informasi terkait program afiliasi melalui layanan pelanggan (customer service) resmi di dalam aplikasi e-commerce terkait. Peningkatan literasi digital tetap menjadi kunci utama agar masyarakat tidak terjebak dalam berbagai modus penipuan daring yang kian berkembang.
(Ant/P-4)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved