Warga Mudik Diminta Lapor RT-RW, Pramono: Antisipasi Rumah Kosong saat Lebaran

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau warga yang akan mudik Lebaran 2026 untuk melaporkan rencana keberangkatannya kepada pengurus RT dan RW setempat.

Ia menilai hal itu penting guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan di lingkungan permukiman yang ditinggal pemiliknya. Sejumlah titik keberangkatan juga telah disiapkan untuk memfasilitasi warga yang pulang ke kampung halaman.

“Pemerintah DKI Jakarta sudah bekerja sama dengan pemerintah pusat dan tentunya dengan Polda Metro Jaya dan Pangdam Jaya, untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi siapapun yang akan mudik dari Jakarta,” ujar Pramono di Jakarta Utara, Minggu (15/3).

Ia menyebut beberapa lokasi keberangkatan mudik telah diatur, antara lain dari kawasan Monas, Terminal Pulo Gebang, serta sejumlah terminal dan stasiun yang memang disiapkan untuk melayani perjalanan jarak jauh.

Meski demikian, Pramono mengingatkan warga agar tetap memperhatikan keamanan lingkungan sebelum meninggalkan rumah. Salah satu caranya dengan melapor kepada pengurus RT dan RW setempat.

“Kami hanya menghimbau, meminta sekali lagi, kepada semua warga yang akan mudik tolong untuk melaporkan kepada RT RW. Supaya kalau ada apa-apa ada yang menjagai dan ada yang bertanggung jawab,” katanya.

Ia menambahkan, langkah tersebut juga penting untuk mengantisipasi kondisi cuaca yang diperkirakan masih berpotensi hujan pada periode libur Lebaran, sehingga lingkungan tetap terpantau selama ditinggal pemilik rumah. (H-3)