Headline
Babak Baru Kasus Kuota Haji

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Diskon Tarif Tol Trans Sumatra 30 Persen di Mudik Lebaran 2026: Cek Rinciannya

Rudi Kurniawansyah
15/3/2026 14:04
Diskon Tarif Tol Trans Sumatra 30 Persen di Mudik Lebaran 2026: Cek Rinciannya
Gerbang tol Kayuagung, Tol Trans Sumatra.(Dok. Hutama Karya)

DALAM rangka menyambut periode Mudik Lebaran 2026, PT Hutama Karya (Persero) mengambil langkah strategis untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mengurai lonjakan trafik. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui pemberlakuan diskon tarif tol sebesar 30% di sejumlah ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu meringankan biaya perjalanan masyarakat sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas selama periode sibuk tersebut.

Daftar Ruas Tol Trans Sumatra dengan Diskon 30%

Terdapat 6 ruas jalan tol utama yang dikelola oleh Hutama Karya serta satu ruas anak usaha yang memberlakukan potongan tarif:

  • Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung
  • Tol Indralaya – Prabumulih
  • Tol Pekanbaru – Dumai
  • Tol Pekanbaru – XIII Koto Kampar
  • Tol Indrapura – Kisaran
  • Tol Sigli – Banda Aceh
  • Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (PT Hutama Marga Waskita)

Jadwal Pemberlakuan Potongan Tarif

Potongan tarif tol sebesar 30% diberlakukan dengan sistem 2 arah pada periode berikut:

  • Arus Mudik: 15–16 Maret 2026
  • Arus Balik: 26–27 Maret 2026

Diskon ini khusus bagi pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus dengan menggunakan kartu uang elektronik dengan saldo yang mencukupi. Khusus untuk Tol Indrapura–Kisaran (Sumatra Utara), potongan tarif tetap berlaku 2 arah pada periode 15 Maret 2026 (00.00 WIB) hingga 16 Maret 2026 (00.00 WIB), serta 26 Maret 2026 (00.00 WIB) hingga 27 Maret 2026 (00.00 WIB).

Rincian Tarif Tol Setelah Diskon 30% (Golongan I)

Berikut adalah rincian estimasi tarif perjalanan menerus untuk beberapa ruas utama:

Ruas Tol / Rute Tarif Normal Tarif Diskon (30%)
Bakauheni Selatan - Kayu Agung Rp509.500 Rp356.800
Pekanbaru - Dumai Rp171.500 Rp120.000
Indralaya - Prabumulih Rp158.000 Rp132.500
Pekanbaru - XIII Koto Kampar Rp78.000 Rp54.500
Sigli - Banda Aceh Rp65.000 Rp45.500

Plt. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, menyatakan bahwa kebijakan ini selaras dengan kebijakan nasional untuk mendukung kelancaran mobilitas warga selama masa mudik Lebaran 2026.

“Kami mengimbau para pengguna jalan untuk mengecek tarif tol sesuai gerbang masuk dan tujuan perjalanan, serta memastikan saldo kartu uang elektronik mencukupi sebelum memasuki jalan tol,” tutup Hamdani. (H-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri Rosmalia
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved