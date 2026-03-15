Diskon Tarif Tol Trans Sumatra 30 Persen di Mudik Lebaran 2026: Cek Rinciannya

Gerbang tol Kayuagung, Tol Trans Sumatra.(Dok. Hutama Karya)

DALAM rangka menyambut periode Mudik Lebaran 2026, PT Hutama Karya (Persero) mengambil langkah strategis untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mengurai lonjakan trafik. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui pemberlakuan diskon tarif tol sebesar 30% di sejumlah ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu meringankan biaya perjalanan masyarakat sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas selama periode sibuk tersebut.

Daftar Ruas Tol Trans Sumatra dengan Diskon 30%

Terdapat 6 ruas jalan tol utama yang dikelola oleh Hutama Karya serta satu ruas anak usaha yang memberlakukan potongan tarif:

Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung

Tol Indralaya – Prabumulih

Tol Pekanbaru – Dumai

Tol Pekanbaru – XIII Koto Kampar

Tol Indrapura – Kisaran

Tol Sigli – Banda Aceh

Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (PT Hutama Marga Waskita)

Jadwal Pemberlakuan Potongan Tarif

Potongan tarif tol sebesar 30% diberlakukan dengan sistem 2 arah pada periode berikut:

Arus Mudik: 15–16 Maret 2026

Arus Balik: 26–27 Maret 2026

Diskon ini khusus bagi pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus dengan menggunakan kartu uang elektronik dengan saldo yang mencukupi. Khusus untuk Tol Indrapura–Kisaran (Sumatra Utara), potongan tarif tetap berlaku 2 arah pada periode 15 Maret 2026 (00.00 WIB) hingga 16 Maret 2026 (00.00 WIB), serta 26 Maret 2026 (00.00 WIB) hingga 27 Maret 2026 (00.00 WIB).

Rincian Tarif Tol Setelah Diskon 30% (Golongan I)

Berikut adalah rincian estimasi tarif perjalanan menerus untuk beberapa ruas utama:

Ruas Tol / Rute Tarif Normal Tarif Diskon (30%) Bakauheni Selatan - Kayu Agung Rp509.500 Rp356.800 Pekanbaru - Dumai Rp171.500 Rp120.000 Indralaya - Prabumulih Rp158.000 Rp132.500 Pekanbaru - XIII Koto Kampar Rp78.000 Rp54.500 Sigli - Banda Aceh Rp65.000 Rp45.500

Plt. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, menyatakan bahwa kebijakan ini selaras dengan kebijakan nasional untuk mendukung kelancaran mobilitas warga selama masa mudik Lebaran 2026.

“Kami mengimbau para pengguna jalan untuk mengecek tarif tol sesuai gerbang masuk dan tujuan perjalanan, serta memastikan saldo kartu uang elektronik mencukupi sebelum memasuki jalan tol,” tutup Hamdani. (H-3)