Diskon Tarif Tol Trans Sumatra 30 Persen di Mudik Lebaran 2026: Cek Rinciannya

DALAM rangka menyambut periode Mudik Lebaran 2026, PT Hutama Karya (Persero) mengambil langkah strategis untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mengurai lonjakan trafik. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui pemberlakuan diskon tarif tol sebesar 30% di sejumlah ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).
Kebijakan ini diharapkan dapat membantu meringankan biaya perjalanan masyarakat sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas selama periode sibuk tersebut.
Terdapat 6 ruas jalan tol utama yang dikelola oleh Hutama Karya serta satu ruas anak usaha yang memberlakukan potongan tarif:
Potongan tarif tol sebesar 30% diberlakukan dengan sistem 2 arah pada periode berikut:
Diskon ini khusus bagi pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus dengan menggunakan kartu uang elektronik dengan saldo yang mencukupi. Khusus untuk Tol Indrapura–Kisaran (Sumatra Utara), potongan tarif tetap berlaku 2 arah pada periode 15 Maret 2026 (00.00 WIB) hingga 16 Maret 2026 (00.00 WIB), serta 26 Maret 2026 (00.00 WIB) hingga 27 Maret 2026 (00.00 WIB).
Berikut adalah rincian estimasi tarif perjalanan menerus untuk beberapa ruas utama:
|Ruas Tol / Rute
|Tarif Normal
|Tarif Diskon (30%)
|Bakauheni Selatan - Kayu Agung
|Rp509.500
|Rp356.800
|Pekanbaru - Dumai
|Rp171.500
|Rp120.000
|Indralaya - Prabumulih
|Rp158.000
|Rp132.500
|Pekanbaru - XIII Koto Kampar
|Rp78.000
|Rp54.500
|Sigli - Banda Aceh
|Rp65.000
|Rp45.500
Plt. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, menyatakan bahwa kebijakan ini selaras dengan kebijakan nasional untuk mendukung kelancaran mobilitas warga selama masa mudik Lebaran 2026.
“Kami mengimbau para pengguna jalan untuk mengecek tarif tol sesuai gerbang masuk dan tujuan perjalanan, serta memastikan saldo kartu uang elektronik mencukupi sebelum memasuki jalan tol,” tutup Hamdani. (H-3)
