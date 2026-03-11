Rekam Jejak Kelalaian di TPST Bantargebang, dari Longsor 2003 hingga Amblasnya Landasan 2026

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
TRAGEDI longsor di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang pada Minggu, 8 Maret 2026, bukan sekadar bencana alam akibat hujan lebat. Data terbaru menunjukkan bahwa insiden yang menewaskan tujuh orang ini adalah akumulasi dari pengabaian peringatan teknis yang sudah muncul sejak awal tahun.
Dua bulan sebelum longsor maut di Zona 4a, sebuah insiden serius terjadi pada Januari 2026. Landasan beton di area operasional amblas secara tiba-tiba, menyeret tiga unit truk sampah ke dasar sungai.
Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, para ahli struktur saat itu sudah memperingatkan adanya ketidakstabilan masif pada pondasi gunungan sampah yang telah mencapai ketinggian 50 meter (setara gedung 16 lantai).
Sejarah mencatat pola kelalaian yang serupa selama lebih dari dua dekade:
|Akumulasi Sampah
|± 80 Juta Ton
|Usia Operasional
|37 Tahun (Batas aman rata-rata TPA: 20 tahun)
|Status Hukum
|Pelanggaran Pasal 44 UU 18/2008 (Larangan Open Dumping)
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, dalam keterangannya pada Rabu (11/3), menegaskan bahwa pihaknya akan menetapkan tersangka dalam waktu dekat.
Fokus penyidikan mengarah pada kelalaian pejabat pengelola yang tetap menjalankan metode open dumping (pembuangan terbuka) meskipun undang-undang telah melarangnya sejak 2013.
"Kejadian ini adalah fenomena gunung es. Kami akan memeriksa pejabat-pejabat sebelumnya yang bertanggung jawab mengapa praktik ilegal ini tidak dihentikan," tegas Hanif di Jakarta Timur. Pihak yang terbukti lalai terancam pidana penjara 5 hingga 10 tahun sesuai UU No. 32 Tahun 2009. (Ant/Z-10)
