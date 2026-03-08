Korban Tewas akibat Longsor di TPST Bantargebang Bertambah Jadi 4 Orang

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mengungkapkan longsor di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Desa Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, disebabkan hujan intensitas sedang hingga tinggi dengan durasi yang lama.
Kepala Pelaksana BPBD Jakarta Isnawa Adji menyebutkan kronologi insiden tersebut berawal sekitar pukul 14.30 WIB.
"Saat truk sampah sedang mengantre untuk melakukan pembongkaran muatan sampah, tiba-tiba terjadi longsor yang menimpa 5 unit truk sampah dan 1 warung di sekitar lokasi," ungkap Isnawa di Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu (8/3).
Ia menambahkan, atas insiden tersebut dugaan sementara korban yang tertimbun 10 orang, 5 warga, dan 5 pengemudi (driver) truk sampah.
"Sementara 4 orang sudah dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia dan 2 orang dalam keadaan selamat," kata Isnawa.
Ia juga menyebutkan untuk kondisi terkini sedang dalam upaya pencarian oleh Tim SAR gabungan dengan menggunakan 20 ekskavator.
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) DKI Jakarta mengungkapkan data terbaru korban tewas menjadi 4 orang pada insiden longsoran sampah di TPST Bantargebang.
"Korban atas nama Irwan Suprihatin ditemukan di dalam truk dengan kondisi meninggal dunia," kata Humas Kantor SAR Jakarta Ramli Prasetyo di Jakarta, Minggu.
Selain korban mengevakuasi 4 meninggal, pihaknya juga berhasil menemukan korban selamat yaitu atas nama Setiabudi dan Johan.
Ramli menambahkan, petugas masih melakukan pendataan dan masih banyak kendaraan truk sampah yang tertimbun dan warung di lokasi area tersebut.
BPBD DKI Jakarta juga meminta masyarakat untuk secara aktif memantau perkembangan informasi kondisi gelombang dan pasang air laut melalui laman resmi.
Informasi kebakaran diterima petugas sekitar pukul 07.24 WIB. Api dengan cepat menyambar area pasar.
Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan, seluruh pedagang dan warga di sekitar lokasi kebakaran Pasar Kramat Jati berhasil dievakuasi dengan aman.
BPBD DKI Jakarta memperkuat sistem peringatan dini (early warning system) agar masyarakat bisa memantau kondisi cuaca dan potensi banjir secara real time.
Peningkatan genangan ini merupakan dampak gabungan dari curah hujan tinggi, pasang maksimum air laut, dan luapan sejumlah sungai utama.
Hujan deras menyebabkan jalan menuju kawasan wisata Dieng melalui Pejawaran longsor dan terputus total.
Putusnya jalur penghubung antarkabupaten terjadi sejak Februari 2022 hingga Februari 2026 akibat hujan tinggi yang memicu longsor sepanjang 250 meter dan mengancam permukiman warga.
Tidak hanya menutupi badan jalan, material longsor tersebut juga menimpa Jembatan Gantung Tonjong, sehingga akses bagi pengendara motor, mobil, maupun pejalan kaki lumpuh total.
Hujan deras dengan intensitas tinggi yang melanda wilayah Kabupaten Tasikmalaya menyebabkan tebing setinggi sekitar 30 meter longsor.
BRIN menjelaskan lubang besar di Aceh Tengah bukan fenomena sinkhole, melainkan longsoran geologi akibat batuan tufa rapuh, hujan lebat, dan faktor gempa bumi.
