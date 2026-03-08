Korban Tewas akibat Longsor di TPST Bantargebang Bertambah Jadi 4 Orang

Sejumlah alat berat melakukan evakuasi dilokasi longsor di TPU Bantargebang, Bekasi(MI/M IRFAN)

BADAN Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mengungkapkan longsor di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Desa Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, disebabkan hujan intensitas sedang hingga tinggi dengan durasi yang lama.

Kepala Pelaksana BPBD Jakarta Isnawa Adji menyebutkan kronologi insiden tersebut berawal sekitar pukul 14.30 WIB.

"Saat truk sampah sedang mengantre untuk melakukan pembongkaran muatan sampah, tiba-tiba terjadi longsor yang menimpa 5 unit truk sampah dan 1 warung di sekitar lokasi," ungkap Isnawa di Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu (8/3).

Baca juga : Longsor Dahsyat di Darfur, Sudan, Tewaskan Lebih dari 1.000 Orang

Ia menambahkan, atas insiden tersebut dugaan sementara korban yang tertimbun 10 orang, 5 warga, dan 5 pengemudi (driver) truk sampah.

"Sementara 4 orang sudah dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia dan 2 orang dalam keadaan selamat," kata Isnawa.

Masih melakukan pencarian

Ia juga menyebutkan untuk kondisi terkini sedang dalam upaya pencarian oleh Tim SAR gabungan dengan menggunakan 20 ekskavator.

Baca juga : Tebing 30 Meter Longsor di Tasikmalaya, Akses Jalan Dua Kecamatan Terputus

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) DKI Jakarta mengungkapkan data terbaru korban tewas menjadi 4 orang pada insiden longsoran sampah di TPST Bantargebang.

"Korban atas nama Irwan Suprihatin ditemukan di dalam truk dengan kondisi meninggal dunia," kata Humas Kantor SAR Jakarta Ramli Prasetyo di Jakarta, Minggu.

Selain korban mengevakuasi 4 meninggal, pihaknya juga berhasil menemukan korban selamat yaitu atas nama Setiabudi dan Johan.

Ramli menambahkan, petugas masih melakukan pendataan dan masih banyak kendaraan truk sampah yang tertimbun dan warung di lokasi area tersebut.

Berikut data korban terkait longsoran di TPST Bantargebang:

Korban selamat:

Setiabudi (Laki-laki) Jonan (Laki-laki)

Korban meninggal dunia: