Hujan Deras Guyur Jakarta, 123 RT dan 9 Ruas Jalan Terendam Banjir

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
HUJAN dengan intensitas tinggi yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sejak Jumat (20/2) pagi mengakibatkan genangan di sejumlah titik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan, hingga pukul 12.00 WIB, sebanyak 123 Rukun Tetangga (RT) dan 9 ruas jalan masih terendam air.
Berdasarkan data BPBD, wilayah Jakarta Selatan menjadi daerah terdampak paling parah dengan total 90 RT, disusul Jakarta Barat sebanyak 33 RT. Ketinggian air terpantau bervariasi, mulai dari 30 cm hingga mencapai satu meter.
Daftar Wilayah Terdampak
Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan, mengungkapkan bahwa banjir di Jakarta Barat dipicu oleh curah hujan ekstrem serta luapan Kali Angke dan Kali Pesanggrahan. Di Kelurahan Kedaung Kali Angke dan Rawa Buaya, masing-masing 11 RT tergenang dengan ketinggian 30–80 cm.
"Untuk di Kedoya Selatan, air mencapai 80 cm, sedangkan di Kembangan Selatan genangan dipicu luapan Kali Pesanggrahan," ujar Yohan melalui keterangannya, Jumat (20/2).
Kondisi lebih memprihatinkan terjadi di Jakarta Selatan. Di Kelurahan Petogogan, tercatat 39 RT terendam setinggi 50–80 cm akibat luapan Kali Krukut. Sementara itu, di Petukangan Utara, ketinggian air dilaporkan mencapai puncaknya hingga 100 cm. Wilayah lain seperti Pejaten Timur juga terdampak luapan Kali Ciliwung dengan ketinggian air mencapai 95 cm.
"Sejumlah wilayah lain seperti Cipete Utara, Bintaro, Pesanggrahan, hingga Rawajati turut terdampak akibat kombinasi hujan intensitas tinggi dan luapan sungai, di antaranya Kali Krukut, Kali Pesanggrahan, Kali Mampang, hingga Kali Uangan," beber Yohan.
9 Ruas Jalan Tergenang
Selain kawasan permukiman, akses transportasi di ibu kota juga terhambat akibat genangan di 9 ruas jalan, antara lain:
Upaya Penanganan
Guna mempercepat surutnya air, BPBD DKI telah menyiagakan personel dan berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, serta Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan menggunakan pompa portable. “Genangan ditargetkan surut dalam waktu cepat,” tegas Yohan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan susulan. Warga yang membutuhkan bantuan darurat dapat menghubungi layanan bebas pulsa Jakarta Siaga 112 yang beroperasi 24 jam. (Far/P-2)
