BMKG: Jakarta Berpotensi Hujan Minggu 15 Februari 2026, Suhu Capai 30 Derajat Celsius

Seorang pengguna jalan tengah melintas saat hujan lebat.(Antara.)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah DKI Jakarta berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang pada Minggu (15/2), dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celsius.

Pada siang hari, suhu maksimum diperkirakan mencapai sekitar 30 derajat Celsius. Hujan ringan hingga sedang berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta. Kelembapan udara relatif tinggi sehingga kondisi terasa cukup lembap sepanjang hari, dengan angin bertiup ringan dari arah barat laut.

Memasuki malam hari, suhu udara diperkirakan turun hingga sekitar 24 derajat Celsius. Langit cenderung berawan hingga mendung dengan kemungkinan hujan ringan di beberapa titik.

Secara umum, kondisi cuaca di Jakarta masih dipengaruhi pola musim hujan yang berlangsung pada Februari, sehingga potensi hujan terutama pada siang hingga sore hari tetap perlu diwaspadai masyarakat.

Sementara itu, secara nasional, sebagian besar wilayah Indonesia masih berada pada puncak musim hujan. Sejumlah daerah di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua diprakirakan mengalami cuaca berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang, serta kemungkinan disertai petir di beberapa lokasi.

Kota-kota besar di Indonesia juga diperkirakan mengalami pola serupa, yakni cuaca berawan dengan peluang hujan pada siang atau sore hari.

BMKG sebelumnya mengingatkan bahwa intensitas hujan di sejumlah wilayah masih berpotensi meningkat hingga akhir Februari. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, terutama di daerah dengan topografi perbukitan dan sistem drainase yang kurang optimal.

Masyarakat diimbau untuk tetap memantau informasi cuaca terkini serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem. (Cah/P-3)