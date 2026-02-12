BRIN Terjunkan Tim Teliti Pencemaran Pestisida di Sungai Cisadane

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BADAN Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bergerak cepat merespons bencana lingkungan yang melanda Sungai Cisadane. Kepala BRIN, Arif Satria, menyatakan pihaknya akan segera mempelajari lebih lanjut kasus pencemaran yang kini tengah meluas di wilayah Banten tersebut.
"Untuk Cisadane segera, nanti saya dengan tim akan belajar," ujar Arif usai menghadiri seminar di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (12/2).
Arif mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan personel di lapangan guna memetakan kronologi dan dampak eksis dari peristiwa tersebut secara akurat. Langkah ini diambil untuk menentukan intervensi teknologi atau kajian ilmiah yang tepat dalam memitigasi dampak zat kimia di aliran sungai.
"Saya masih ingin memanggil dari tim yang sudah bergerak, seperti apakah case-nya, nah kemudian kita akan selesaikan segera," imbuh Arif.
Dampak Meluas hingga 22,5 Kilometer
Berdasarkan data terkini, polusi di Sungai Cisadane dilaporkan telah menjangkau radius kurang lebih 22,5 kilometer. Pencemaran ini mencakup tiga wilayah administratif utama, yakni Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang.
Krisis lingkungan ini dipicu oleh kebakaran hebat yang melanda sebuah gudang perusahaan pupuk. Insiden tersebut menyebabkan cairan pestisida dalam volume besar mengalir ke Sungai Jeletreng, yang merupakan anak Sungai Cisadane di wilayah Tangerang Selatan.
Ancaman Ekosistem dan Kesehatan Masyarakat
Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, sebelumnya mengonfirmasi bahwa residu kimia yang masuk ke aliran sungai telah memicu kematian massal biota akuatik. Berbagai jenis ikan seperti mas, baung, patin, nila, hingga ikan sapu-sapu ditemukan mati di sepanjang aliran terdampak.
"Kurang lebih 20 ton pestisida terbakar, dan air sisa pemadaman yang bercampur residu kimia mengalir hingga mencemari sungai. Kondisi ini sangat berdampak serius terhadap ekosistem perairan dan masyarakat di sekitarnya," jelas Hanif pada Rabu (11/2).
Pemerintah saat ini tengah melakukan pengujian laboratorium mendalam untuk mengukur tingkat toksisitas air. Sebagai langkah preventif, otoritas terkait meminta warga di sepanjang bantaran sungai untuk menghentikan aktivitas penggunaan air sungai sementara waktu.
"Kami akan mendalami kasus ini melalui serangkaian pengujian laboratorium dan kajian ilmiah. Untuk sementara waktu, kami mengimbau masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai agar tidak menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari, karena berpotensi menyebabkan iritasi kulit dan mata, serta gangguan pernapasan jika uapnya terhirup," tegas Hanif. (Ant/P-2)
Pemerintah masih menunggu hasil uji laboratorium terkait kandungan pestisida dalam kasus pencemaran Sungai Cisadane.
PENCEMARAN pestisida di Sungai Cisadane dapat ditangani melalui restorasi ekosistem sungai lewat rehabilitasi zona riparian menurut peneliti BRIN
pencemaran Sungai Cisadane oleh pestisida dapat menimbulkan efek kesehatan. Meskipun air permukaan sungai itu bisa tampak jernih kembali, ada ancaman toksititas
Kepala BRIN Arif Satria terjunkan tim ahli untuk teliti dampak 20 ton pestisida di Sungai Cisadane. Warga dilarang gunakan air sungai demi kesehatan.
DLH Banten menargetkan pembersihan limbah pestisida di Sungai Cisadane selesai dalam dua minggu. Warga dilarang gunakan air sungai akibat risiko racun B3.
Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq mengungkap gudang pestisida PT BS di Tangerang tak miliki IPAL. Sanksi pidana dan perdata menanti pelaku pencemaran Cisadane.
Hal itu karena serangan Iran ke sejumlah negara tetangganya merupakan respons atas operasi militer AS-Israel ke Iran pada 28 Februari lalu.
PENELITI dari BRIN kembali menambah daftar kekayaan biodiversitas Indonesia dengan mengidentifikasi dua spesies ngengat baru yang berasal dari Papua dan Sulawesi.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus berupaya mempercepat hilirisasi riset melalui program BRIN Goes to Industry.
Sarah Nuraini Siregar dari BRIN menyoroti penggunaan istilah "oknum" untuk anggota polisi, menegaskan tindakan individu mencerminkan institusi.
BRIN menjelaskan lubang besar di Aceh Tengah bukan fenomena sinkhole, melainkan longsoran geologi akibat batuan tufa rapuh, hujan lebat, dan faktor gempa bumi.
WILAYAH pesisir Indonesia menghadapi tekanan yang semakin kompleks, mulai dari abrasi, banjir rob, kenaikan muka air laut, hingga keterbatasan ruang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved