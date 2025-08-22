Pembinaan dan Pengembangan UKS Diusulkan Masuk Ranperda Pendidikan

Wakil Ketua Pansus Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina(Dok.HO)

PANITIA Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta mengusulkan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) maupun madrasah masuk ke dalam pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Wakil Ketua Pansus Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina menjelaskan, melalui Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, akan mengatur tentang penyelenggaraan UKS agar pelaksanaannya lebih terarah dan berkesinambungan.

“Tentang pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah atau madrasah diamanahkan Pemda harus membuat Perda tentang penyelenggaraan UKS,” kata Elva dalam keterangannya, Jumat (22/8).

Ia pun mengatakan, aturan mengenai UKS sebenarnya sudah memiliki payung hukum di tingkat peraturan gubernur yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) 8 tahun 2018 yang telah diubah Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M).

“Pertimbangan Pergub untuk meningkatkan mutu pendidikan apakah memungkinkan untuk ditambahkan pasal baru yang mengamanahkan sekolah dan madrasah harus ada UKS untuk masuk ke Perda,” kata dia.

Menurut dia, UKS memiliki peran penting bukan hanya sebatas pelayanan pertama saat siswa sakit. Tetapi juga sebagai sarana edukasi kesehatan sejak dini.

Di antaranya, memberikan pemahaman tentang pola hidup sehat. Termasuk pentingnya menjaga kesehatan reproduksi remaja.

Elva berharap, melalui Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang mengatur terkait UKS tersebut akan menjadi landasan hukum yang kuat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di sekolah.

Mulai dari pencegahan penyakit, edukasi kesehatan, hingga mendukung lingkungan belajar yang sehat.

“Mengapa UKS perlu masuk? Fungsi UKS bukan cuma untuk kalau ada murid sakit tapi bisa menjadi sarana sosialisasi bagaimana kesehatan reproduksi bagi anak-anak di tingkat sekolah,” harap Elva. (Far/M-3)