ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menyoroti kondisi tata kota di Kalideres dan Cengkareng, Jakarta Barat, yang dinilai semakin semrawut. Ia menyebut penataan ruang di kawasan tersebut bercampur tanpa perencanaan yang jelas selama bertahun-tahun.
Menurut William, permukiman, sekolah, hingga kawasan pergudangan dan industri bertumpuk dalam satu wilayah tanpa dukungan infrastruktur jalan yang memadai. Dampaknya, warga harus berbagi ruas jalan sempit dengan kendaraan besar seperti truk kontainer.
“Akibatnya, Kalideres semakin macet dan tidak tertib,” ujar William melalui keterangannya, Sabtu (21/2).
Menurutnya, persoalan itu bukan masalah baru. Kondisi bercampurnya fungsi hunian dan kawasan industri sudah berlangsung puluhan tahun tanpa desain tata kota yang terintegrasi.
Minimnya pelebaran jalan dan pembenahan jaringan transportasi memperparah kepadatan lalu lintas harian.
Politikus PSI itu menyoroti rencana pembangunan area pemakaman di Kelurahan Kamal serta krematorium di dekat RSUD Kalideres. Proyek tersebut berpotensi menambah beban kawasan jika tidak dibarengi penataan ulang tata ruang secara menyeluruh.
“Setiap pembangunan harus dilihat dampak lingkungannya. Jangan sampai kawasan yang sudah padat justru semakin terbebani,” tegasnya.
Selain itu, ia menyinggung harga perumahan di Kalideres dan Cengkareng yang terus meningkat tanpa diiringi dukungan tata kota dan infrastruktur yang memadai.
"Kawasan tersebut kerap diposisikan sebagai daerah penyangga di Jakarta Barat, tetapi tanpa perhatian serius dalam pembenahan struktur ruangnya," pungkasnya. (H-3)
