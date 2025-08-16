Jakarta Perkuat Peran sebagai ASEAN Hub dan Etalase Kemitraan Kota

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
JAKARTA menegaskan komitmennya menjadi ASEAN Hub sekaligus etalase terbuka bagi kota-kota di Asia Tenggara dalam membangun kemitraan city-to-city dan konektivitas antar masyarakat (people-to-people connection).Hal ini disampaikan Kepala Biro Kerja Sama Provinsi DKI Jakarta Marulina Dewi dalam sesi Panel Key Lessons: Lessons from ASUF, MGMAC, and AGMF-High Level Forum, di Kuala Lumpur, Malaysia.
Marulina menekankan Jakarta bukan hanya pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia, tetapi juga berperan strategis sebagai titik temu ide, inovasi, dan kerja sama regional.
“Melalui platform seperti AGMF dan MGMAC, Jakarta siap menjadi ASEAN Hub yang memfasilitasi pertukaran pengetahuan, teknologi, dan budaya. Kami membuka Jakarta sebagai etalase untuk menampilkan solusi perkotaan berkelanjutan yang dapat diadopsi kota-kota ASEAN lainnya, sekaligus memperkuat koneksi antarmasyarakat,” ujar Marulina.
Forum ini juga menampilkan diskusi panel bersama Wali Kota Kuala Lumpur Datuk Seri TPr Maimunah Mohd Sharif. Maimunah menekankan pentingnya peran pemerintah daerah sebagai garda terdepan dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
“Local governments are the frontline implementers of ASEAN Vision 2045. Kebijakan hanya akan berhasil jika diterjemahkan secara nyata di tingkat kota dan komunitas. Karena itu, kolaborasi lintas kota sangat penting untuk memastikan visi ini berjalan,” tegas Maimunah.
Sesi diskusi yang dipandu Prof Bambang Susantono juga menghadirkan YB Datuk Amar Prof Sim Kui Hian (Wakil Perdana Menteri Sarawak) dan Dato’ Mohamad Haris Kader Sultan (NCIA).
Para peserta forum sepakat memperkuat peran pemerintah daerah dalam proses pengambilan kebijakan ASEAN melalui Way Forward Framework, yang memformalkan tata kelola multilevel antara ASEAN, pemerintah nasional, dan kota-kota.
Kegiatan ini menjadi penutup rangkaian ASUF, AGMF, dan MGMAC di Kuala Lumpur. Sebelumnya, pada 12–13 Agustus, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pramono Anung yang berperan sebagai pembicara utama, menandatangani memorandum of understanding (MoU), serta berkontribusi dalam penyusunan Communique MGMAC, menegaskan posisi Jakarta sebagai penggerak diplomasi perkotaan dan kolaborasi regional.
Dengan visi ini, Jakarta tidak hanya tampil sebagai kota global Indonesia, tetapi juga sebagai pusat kolaborasi dan inovasi kawasan, membangun ASEAN yang terhubung, berdaya saing, dan berkelanjutan. (H-2)
Dalam rangka memperingati HUT ke-58 ASEAN, Move, aplikasi perjalanan terkemuka di Asia Tenggara resmi meluncurkan Discover Asean.
Sebagai salah satu destinasi unggulan di kawasan, Indonesia mendukung langkah bersama ini untuk memperkuat jati diri ASEAN sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas.
Kemendag telah memfasilitasi sekitar 700 UMKM di program UMKM Bisa Ekspor dengan total transaksi US$90,04 juta atau sekitar Rp1,4 triliun.
PERBATASAN Thailand-Kamboja kini membara lagi. Kontak senjata serupa pernah meletus pada 2008.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia mendukung penuh upaya ASEAN dalam mencari solusi damai atas konflik internal di Myanmar serta ketegangan bersenjata antara Thailand dan Kamboja
Pengunjung diajak untuk membaca empat buah puisi karya Pak Danis yang pernah dimuat dalam buku ITB Berpuisi.
Nantinya BUMD-BUMD di Jakarta akan berbagi ilmu atau pengetahuan mengenai pengelolaan infrastruktur berdasarkan pengalaman mengerjakan pembangunan di Jakarta agar bisa diterapkan di IKN.
Diharapkan hasil kajian peneliti bisa menjadi landasan Pemkot Jakarta Selatan untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada.
CALON gubernur (cagub) DKI Jakarta Ridwan Kamil (RK) percaya diri untuk menghadapi debat ketigs Pilkada Jakarta.
Ingin menjadi perencana kota? Simak penjelasan berikut syarat dan pendidikan dan potensi gaji yang akan diterima.
