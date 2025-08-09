Gerbang Digital Pariwisata ASEAN Resmi Diluncurkan

Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Dalam rangka memperingati HUT ke-58 ASEAN, Move, aplikasi perjalanan terkemuka di Asia Tenggara resmi meluncurkan Discover Asean. Itu merupakan microsite terpadu yang dirancang untuk mempermudah dan membuat mobilitas lintas negara di kawasan ini lebih terjangkau. Berkolaborasi dengan ASEAN Tourism Association (Aseanta), inisiatif ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk mendorong integrasi dan konektivitas pariwisata regional melalui pendekatan digital.
Peluncuran dilaksanakan di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, dan dihadiri oleh Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Ni Luh Puspa, Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN, Nararya Soeprapto, Presiden ASEANTA, Eddy Krismeidi Soemawilaga, perwakilan asosiasi pariwisata, serta para pemangku kepentingan utama industri.
Selaras dengan tema ASEAN Day tahun ini, Towards Inclusive and Sustainable ASEAN Future, kehadiran microsite ini mengejawantahkan misi Move untuk turut berkontribusi dalam membangun kawasan Asean yang lebih terbuka, tangguh, dan siap menghadapi tantangan global melalui semangat kolaborasi.
“Sebagai OTA yang lahir di Asean, kami berkomitmen untuk terus mendorong kemajuan sektor perjalanan dan pariwisata di kawasan ini, bersama para pemangku kepentingan utama. Microsite ini menjadi gerbang digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pariwisata di negara-negara Asean,” ujar CEO Move, Nadia Omer dilansir dari keterangan resmi, Sabtu (9/8).
Microsite Discover Asean dapat diakses langsung dari halaman utama aplikasi Move. Laman ini menyajikan berbagai fitur antara lain:
Seluruh konten yang tersedia di dalam microsite ini bersumber dari portal resmi Visit Southeast Asia, yang telah dikurasi oleh National Tourism Organisations (NTOs) negara-negara anggota ASEAN, serta editorial eksklusif yang dikembangkan oleh tim Move.
Terobosan ini mencerminkan komitmen berkelanjutan dari Move, dalam meningkatkan pengalaman wisata regional dan mempromosikan Asia Tenggara ke mata dunia. Sejalan dengan misi ini, Move juga masuk dalam nominasi ‘Asia's Leading Online Travel Agency’ pada ajang World Travel Awards 2025. (E-3)
Sebagai salah satu destinasi unggulan di kawasan, Indonesia mendukung langkah bersama ini untuk memperkuat jati diri ASEAN sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas.
Kemendag telah memfasilitasi sekitar 700 UMKM di program UMKM Bisa Ekspor dengan total transaksi US$90,04 juta atau sekitar Rp1,4 triliun.
PERBATASAN Thailand-Kamboja kini membara lagi. Kontak senjata serupa pernah meletus pada 2008.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia mendukung penuh upaya ASEAN dalam mencari solusi damai atas konflik internal di Myanmar serta ketegangan bersenjata antara Thailand dan Kamboja
KOMITMEN PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG)
Riset mengungkapkan Indonesia rapuh menghadapi serangan siber yang melibatkan teknologi Internet of Things.
Ajang voli antarpelatnas Asia Tenggara itu akan berlanjut ke leg kedua yang dijadwalkan berlangsung di GOR Internasional Velodrome, Rawamangun,
Crossfire: Legends adalah versi Crossfire Mobile yang diadaptasi secara global, sebuah gim mobile shooter peringkat teratas di Tiongkok dan terbukti populer di kalangan penggemar FPS.
Untuk negara-negara Asia Tenggara yang menjadi tujuan ekspor bawang merah Brebes di antaranya Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand.
Pasar kemasan karton bergelombang di Asia Tenggara segera mencatat tingkat pertumbuhan tahun majemuk (CAGR) sebesar 4% pada periode 2021-2026.
