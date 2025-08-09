Gerbang Digital Pariwisata ASEAN Resmi Diluncurkan

Ilustrasi(Antara)

Dalam rangka memperingati HUT ke-58 ASEAN, Move, aplikasi perjalanan terkemuka di Asia Tenggara resmi meluncurkan Discover Asean. Itu merupakan microsite terpadu yang dirancang untuk mempermudah dan membuat mobilitas lintas negara di kawasan ini lebih terjangkau. Berkolaborasi dengan ASEAN Tourism Association (Aseanta), inisiatif ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk mendorong integrasi dan konektivitas pariwisata regional melalui pendekatan digital.

Peluncuran dilaksanakan di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, dan dihadiri oleh Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Ni Luh Puspa, Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN, Nararya Soeprapto, Presiden ASEANTA, Eddy Krismeidi Soemawilaga, perwakilan asosiasi pariwisata, serta para pemangku kepentingan utama industri.

Selaras dengan tema ASEAN Day tahun ini, Towards Inclusive and Sustainable ASEAN Future, kehadiran microsite ini mengejawantahkan misi Move untuk turut berkontribusi dalam membangun kawasan Asean yang lebih terbuka, tangguh, dan siap menghadapi tantangan global melalui semangat kolaborasi.

“Sebagai OTA yang lahir di Asean, kami berkomitmen untuk terus mendorong kemajuan sektor perjalanan dan pariwisata di kawasan ini, bersama para pemangku kepentingan utama. Microsite ini menjadi gerbang digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pariwisata di negara-negara Asean,” ujar CEO Move, Nadia Omer dilansir dari keterangan resmi, Sabtu (9/8).

Microsite Discover Asean dapat diakses langsung dari halaman utama aplikasi Move. Laman ini menyajikan berbagai fitur antara lain:

Rekomendasi kuliner lokal, budaya, aktivitas, dan destinasi di setiap negara Asean

Panduan visa dan dokumen perjalanan sesuai kebijakan masing-masing negara

Tips kesehatan serta keselamatan saat perjalanan.

Akses terintegrasi untuk pemesanan penerbangan, akomodasi, transportasi.

Seluruh konten yang tersedia di dalam microsite ini bersumber dari portal resmi Visit Southeast Asia, yang telah dikurasi oleh National Tourism Organisations (NTOs) negara-negara anggota ASEAN, serta editorial eksklusif yang dikembangkan oleh tim Move.

Terobosan ini mencerminkan komitmen berkelanjutan dari Move, dalam meningkatkan pengalaman wisata regional dan mempromosikan Asia Tenggara ke mata dunia. Sejalan dengan misi ini, Move juga masuk dalam nominasi ‘Asia's Leading Online Travel Agency’ pada ajang World Travel Awards 2025. (E-3)