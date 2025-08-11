Kalahkan Indonesia, Laos Jadi Destinasi Wisata Paling Hemat di Asia Tenggara 2025

Kawasan segitiga emas di perbatasan antara Thailand, Laos dan Myanmar yang menjadi tujuan wisata. Pusat kawasan ditandai monumen sepasang gajah dan lambang kerjaan(Doc MI)

LAOS secara resmi telah melampaui Thailand, Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan Indonesia sebagai destinasi wisata hemat nomor satu di Asia Tenggara untuk tahun 2025, berkat biaya harian yang sangat rendah dan nilai luar biasa yang ditawarkannya.

Dengan rata-rata pengeluaran hanya £12 (Rp 1.414.000) per hari, Laos memberikan kesempatan bagi para wisatawan dengan anggaran terbatas untuk menikmati akomodasi, makanan, dan transportasi yang terjangkau.

Menginap di hostel dapat ditemukan mulai dari £3 (Rp 353.000) per malam, sementara makanan kaki lima dibanderol kurang dari £1 (Rp 117.000), menjadikannya destinasi paling ekonomis di kawasan ini.

Selain harganya yang murah, Laos juga dikenal karena keindahannya yang tenang menawarkan pelarian damai dengan air terjun memukau, kuil kuno, dan pelayaran sungai yang indah, semuanya dengan biaya jauh lebih rendah dibandingkan destinasi populer Asia Tenggara lainnya.

Kombinasi keterjangkauan, pengalaman autentik, dan lanskap alami yang masih terjaga membuat Laos menjadi pemimpin baru wisata hemat untuk 2025.

Alasan Laos Jadi Wisata Termurah di Asia Tenggara

Dikutip dari Travel and Tour World, Laos baru-baru ini diakui sebagai negara paling terjangkau di Asia Tenggara. Sebuah laporan menyoroti Laos sebagai destinasi termurah dengan biaya harian hanya £12 (sekitar Rp 1.414.000).

Anggaran sederhana ini sudah mencakup semua kebutuhan akomodasi, makanan, dan transportasi, sehingga wisatawan dapat menjelajahi kekayaan budaya dan alam Laos tanpa harus mengeluarkan banyak uang.

Hal ini sejalan dengan peringkat global yang juga menobatkan Laos sebagai destinasi paling hemat biaya untuk tahun 2025, menurut riset dari sebuah platform keuangan asal Kanada.

Pesona Hemat ala Laos

Laos menonjol karena menawarkan pilihan wisata yang ramah kantong di semua aspek, menjadikannya tujuan ideal bagi pelancong yang ingin menekan pengeluaran.

Akomodasi Terjangkau

Akomodasi di Laos sangat murah. Di kota wisata populer seperti Luang Prabang dan Vientiane, tempat tidur hostel bisa ditemukan mulai dari £3 (Rp 353.000) per malam.

Di kota yang lebih kecil seperti Vang Vieng, wisatawan hemat bahkan bisa mendapatkan tempat tidur hanya dengan £1,50 (Rp 176.000).

Makanan Murah dan Lezat

Laos adalah surga bagi pecinta kuliner yang ingin mencicipi hidangan lokal autentik tanpa menguras kantong. Makanan kaki lima mudah ditemukan, dengan hidangan seperti ketan dan daging babi panggang seharga kurang dari £1 (Rp 117.000).

Transportasi Murah

Bepergian di Laos mudah dan terjangkau. Tiket bus atau minivan antar kota besar harganya di bawah £4,50 (Rp 529.000). Menyewa sepeda motor per hari hanya sekitar £4,70 (Rp 553.000), dan jalur Kereta Api Laos-China yang baru dibuka menawarkan perjalanan indah dan murah antara Vientiane dan Vang Vieng hanya dengan £6 (Rp 706.000).

Wisata Murah

Biaya masuk objek wisata di Laos juga ramah di kantong. Misalnya, tiket masuk Air Terjun Kuang Si dan Bear Rescue Centre hanya sekitar £2,30 (Rp 270.000).

Destinasi Tenang yang Mulai Dikenal

Berbeda dengan destinasi Asia Tenggara yang padat turis, Laos menawarkan suasana damai dan santai. Keindahan alamnya sungai, pegunungan, air terjun dan ritme hidup yang tenang menjadikannya pilihan tepat bagi wisatawan yang mencari pengalaman autentik.

Statistik terbaru menunjukkan Laos semakin populer di kalangan wisatawan mancanegara. Pada kuartal pertama 2025, kedatangan wisatawan internasional naik 11%, dengan lebih dari 1,2 juta pengunjung menghasilkan pendapatan pariwisata sebesar 426 juta dolar AS.

Jika dibandingkan, Vietnam dan Kamboja masih relatif murah dengan biaya harian sekitar £15 (Rp 1.768.000), namun Laos menawarkan nilai yang lebih baik dengan hanya £12 (Rp 1.414.000) per hari.

Sementara itu, Thailand yang selama ini dikenal sebagai destinasi wisata hemat memiliki biaya rata-rata sekitar £24 (Rp 2.829.000) per hari, menjadikan Laos alternatif yang jauh lebih murah.

Alasan Laos Harus Masuk Daftar Tujuan Wisata

Bagi wisatawan yang ingin menjelajah Asia Tenggara dengan anggaran terbatas, Laos adalah pilihan tepat. Perpaduan biaya rendah, keindahan alam, dan pengalaman budaya yang autentik menjadikannya destinasi ideal untuk merasakan tradisi lokal tanpa mengeluarkan biaya besar.

Baik menjelajahi kuil kuno, mencicipi makanan kaki lima, maupun menyusuri Sungai Mekong, Laos menyajikan pengalaman kaya tanpa memberatkan dompet.

Laos Surga bagi Wisatawan Hemat

Laos telah mengungguli Thailand, Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan Indonesia sebagai destinasi wisata hemat nomor satu di Asia Tenggara untuk tahun 2025, dengan biaya harian serendah £12 (Rp 1.414.000) yang mencakup akomodasi, makanan, dan transportasi semuanya dibalut keindahan alam yang menenangkan dan kekayaan budaya.

Tahun 2025 menjadi momen di mana Laos diproyeksikan sebagai salah satu destinasi paling diminati wisatawan hemat di dunia. Keterjangkauannya, lanskap yang memukau, dan keramahan penduduknya menawarkan kesempatan langka untuk menikmati keindahan Asia Tenggara dengan biaya yang minim.

Baik untuk liburan singkat maupun perjalanan panjang, Laos menjanjikan pengalaman tak terlupakan yang hemat sekaligus memuaskan. (Z-4)