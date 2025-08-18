ASEAN: Pengertian, Sejarah, Tujuan, dan Daftar Anggota Lengkap

Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.

 Gana Buana
18/8/2025 16:00
Mengenal ASEAN.(Freepik)

ASEAN adalah organisasi penting di Asia Tenggara yang sering dibicarakan. Tapi, apa itu ASEAN? Bagaimana sejarahnya, apa tujuannya, dan siapa saja anggotanya? Artikel ini akan menjelaskan semuanya dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami!

Pengertian ASEAN

ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, atau dalam bahasa Indonesia berarti Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN adalah organisasi yang dibentuk untuk memajukan kerja sama antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini fokus pada bidang ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

Dengan adanya ASEAN, negara-negara anggota bisa bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjaga perdamaian, dan memperkuat hubungan antarnegara. ASEAN berdiri untuk menciptakan kawasan yang stabil dan makmur.

Baca juga : Jakarta Perkuat Peran sebagai ASEAN Hub dan Etalase Kemitraan Kota

Sejarah Pembentukan ASEAN

ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Lima negara pendiri ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Mereka sepakat membentuk ASEAN untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi di Asia Tenggara, terutama di tengah situasi dunia yang penuh konflik saat itu.

Seiring waktu, anggota ASEAN bertambah. Brunei Darussalam bergabung pada tahun 1984, diikuti Vietnam pada 1995, Laos dan Myanmar pada 1997, serta Kamboja pada 1999. Kini, ASEAN memiliki 10 negara anggota.

Tahapan Penting dalam Sejarah ASEAN

  • 1967: Pembentukan ASEAN melalui Deklarasi Bangkok.
  • 1976: Ditandatanganinya Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC).
  • 2003: Pembentukan Komunitas ASEAN untuk memperkuat integrasi.
  • 2015: Peluncuran Komunitas Ekonomi ASEAN (MEA) untuk ekonomi yang lebih terbuka.

Tujuan ASEAN

ASEAN memiliki beberapa tujuan utama yang tertuang dalam Deklarasi Bangkok. Berikut adalah tujuan-tujuan tersebut:

Baca juga : Gerbang Digital Pariwisata ASEAN Resmi Diluncurkan

  1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya di Asia Tenggara.
  2. Menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan.
  3. Meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan teknologi.
  4. Membantu satu sama lain dalam menghadapi tantangan regional dan global.
  5. Mendorong kerja sama dengan organisasi internasional lainnya.

Dengan tujuan ini, ASEAN berupaya menciptakan kawasan yang damai, sejahtera, dan bersatu.

Anggota ASEAN

Saat ini, ASEAN terdiri dari 10 negara anggota. Berikut daftar lengkapnya:

  • Indonesia
  • Malaysia
  • Filipina
  • Singapura
  • Thailand
  • Brunei Darussalam
  • Vietnam
  • Laos
  • Myanmar
  • Kamboja

Selain itu, ada negara yang menjadi pengamat, seperti Timor Leste, yang sedang dalam proses untuk menjadi anggota penuh ASEAN.

Peran Penting ASEAN bagi Anggotanya

ASEAN membantu negara anggotanya dalam banyak hal, seperti:

  • Ekonomi: Meningkatkan perdagangan bebas melalui Komunitas Ekonomi ASEAN.
  • Keamanan: Menjaga stabilitas politik dan keamanan di kawasan.
  • Budaya: Mempromosikan pertukaran budaya dan pendidikan antarnegara.

Kesimpulan

ASEAN adalah organisasi yang memainkan peran besar dalam memajukan Asia Tenggara. Dengan sejarah panjang sejak 1967, ASEAN terus bekerja untuk mencapai tujuannya, yaitu perdamaian, kemakmuran, dan kerja sama. Sepuluh negara anggota ASEAN saling mendukung untuk menghadapi tantangan bersama. Dengan memahami pengertian, sejarah, tujuan, dan anggota ASEAN, kita bisa lebih menghargai pentingnya organisasi ini!



Editor : Gana Buana
