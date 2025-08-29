Thailand Bidik Indonesia Jadi Mitra Strategis Waralaba

Ilustrasi(Dok Ist)

INDONESIA memiliki posisi strategis sebagai tujuan ekspansi waralaba Thailand. Selain faktor kedekatan geografis dan hubungan ekonomi yang erat, status kedua negara sebagai anggota ASEAN kian memudahkan akses pasar internasional.

“Indonesia ialah pasar dinamis dan penuh peluang. Kami yakin kehadiran brand Thailand bisa memberikan nilai tambah, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha lokal,” kata Deputy Director of Thai Trade Center Jakarta Kumtornpol Buapatch, di sela pameran The 24th International Franchise, License & Business Concept Expo & Conference (IFRA) 2025, di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (29/8).

Dia menyampaikan partisipasi Thai Trade Center Jakarta di IFRA 2025 bukan sekadar pameran, melainkan membawa misi besar untuk memperkuat kemitraan bisnis antara Thailand dan Indonesia, khususnya pada sektor waralaba, lisensi, dan bisnis kreatif.

Baca juga : Indonesia harus Antisipasi Perang Thailand vs Kamboja

"Peluang kerja sama ini tak hanya terbuka untuk investor besar. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lokal juga mendapat kesempatan menjalin kemitraan dengan merek Thailand melalui platform yang difasilitasi Department of International Trade Promotion (DITP) Ministry of Commerce Thailand. Bahkan banyak pengunjung UMKM terlihat antusias menanyakan skema kerja sama dan investasi," terang Kumtornpol.

Lewat partisipasi di IFRA 2025, kata dia, DITP menargetkan peningkatan volume perdagangan bilateral, investasi, dan bahkan sektor pariwisata. Kehadiran brand Thailand pun dipandang berpotensi menciptakan lapangan kerja baru bagi tenaga kerja lokal.

Meski diakui masih ada tantangan, mulai dari perbedaan regulasi hingga kultur bisnis, dia optimistis kerja sama dengan Indonesia akan semakin kuat.

Baca juga : Konflik Thailand vs Kamboja Dikhawatirkan Ganggu Stabilitas ASEAN

“Waralaba bukan hanya mengenai ekspansi bisnis, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan,” tutup Kumtornpol. Pada pameran IFRA 2025 itu, ratusan pelaku usaha tampak memenuhi arena pameran The 24th IFRA 2025. Di antaranya ialah Thailand Pavilion di booth AS82 Assembly Hall JICC. Thailand Pavilion tersebut secara resmi dibuka melalui opening ceremony oleh Director of Thai Trade Center Jakarta Hataichanok Sivara.

Paviliun ini menampilkan berbagai merek waralaba Thailand mulai dari kuliner, minuman kekinian, hingga konsep bisnis gaya hidup. Aneka produk Thailand dari minuman segar hingga kudapan khas menjadi daya tarik tersendiri. Produk itu sudah memenuhi standar global tetapi tetap disesuaikan dengan selera dan kebutuhan pasar Indonesia.

Tidak hanya menawarkan produk, paviliun juga menjadi wadah business matching yang mempertemukan langsung pengusaha Thailand dengan calon mitra Indonesia.

Sesi business matching terbukti menjadi magnet bagi para pelaku usaha Indonesia. Mereka berdialog langsung dengan pemilik brand waralaba, membahas peluang kerja sama, sekaligus mendapatkan wawasan baru dari seminar dan talkshow dalam rangkaian IFRA. (H-2)