Petani Thailand dan Vietnam Manfaatkan Kecerdasan Buatan

Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
PERTANIAN merupakan sektor vital di Asia Pasifik karena menyerap sekitar 30% dari total populasi. Namun, sektor ini menghadapi tekanan besar, terutama akibat perubahan iklim yang diperkirakan dapat menurunkan produktivitas tanaman hingga 50% di beberapa wilayah pada 2050. Di Asia Tenggara saja, lebih dari 70 juta petani kecil menghadapi tantangan ini.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Google.org mengumumkan hibah senilai US$3,5 juta kepada Edufarmers International Foundation (Edufarmers), organisasi nirlaba yang menghadirkan solusi pertanian berbasis kecerdasan buatan (AI) bagi petani kecil di Indonesia. Dana ini akan mendukung perluasan solusi ini ke Thailand dan Vietnam sehingga dapat menjangkau 200.000 petani kecil.
Edufarmers adalah penerima pertama dari APAC AI for Society Intiative senilai US$10 juta yang dikelola oleh Google.org di kawasan Asia-Pasifik. Bersama mitra lokal, Edufarmers akan mengembangkan chatbot agronomi berbasis AI yang gratis dan disesuaikan dengan konteks lokal.
Teknologi ini membantu petani mendiagnosis penyakit tanaman melalui analisis gambar dan memberikan rekomendasi agronomi yang tepat untuk mendorong praktik pertanian yang lebih berkelanjutan. Selain itu, sebanyak 30.000 petani dan penyuluh pertanian akan dilatih dalam Praktik Pertanian yang Baik (Good Agricultural Practices/GAP) guna meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, dan pendapatan mereka.
"Kami melihat AI mendorong perubahan besar di sektor pertanian yang merupakan inti dari banyak perekonomian di kawasan ASEAN. Melalui hibah ini, kami menghadirkan potensi tersebut kepada para petani kecil di Thailand dan Vietnam," ujar Sapna Chadha, Vice President, Google Southeast Asia and South Asia Frontier, dalam keterangannya, Rabu (13/8).
COO Edufarmers Amri Ilmma menambahkan AI dalam pertanian ialah hal yang personal karena petani merupakan inti dari ketahanan pangan, tetapi sering menghadapi tantangan sendirian. Dengan AI agronomis, pihaknya menjembatani kesenjangan ini agar pengetahuan dapat diakses dan dimanfaatkan secara nyata. (I-2)
Bupati Indramayu Lucky Hakim juga akrab dengan satwa liar melepas ribuan ekor ular ke sawah di Indramayu.
Moratorium selama tiga tahun akan menciptakan stabilitas ekosistem pertembakauan dan memberi ruang bagi petani serta pelaku industri agar tidak gulung tikar.
Peningkatan pengetahuan petani mengenai pengelolaan hama juga akan berdampak positif lebih luas, antara lain berkontribusi langsung pada peningkatan produksi pangan dalam negeri.
PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo subholding dari PTPN III (Persero) mendapat apresiasi dari Pimpinan VII BPK Slamet Edy Purnomo dalam kunjungan kerjanya ke Java Coffee Estate.
PEMERINTAH Indonesia tengah memacu transformasi ekonomi nasional melalui penguatan sektor pangan dan energi domestik.
Thai Trade Center Jakarta, di bawah naungan Department of International Trade Promotion (DITP) Ministry of Commerce Thailand resmi membuka acara Thailand Week 2025 di Jakarta.
ATLET parabalap sepeda Indonesia menorehkan prestasi gemilang dalam ajang Champion Solutions Para Cycling Cup yang berlangsung di Chiang Mai, Thailand, pada 2–4 Agustus 2025.
Wakil Perdana Menteri Kamboja Sun Chanthol mengatakan negaranya tidak mungkin sepakat mengakhiri perang dengan Thailand tanpa kontribusi Donald Trump,
Mengenai para tentara Kamboja yang ditangkap, Perdana Menteri Manet mencatat bahwa melindungi nyawa mereka telah menjadi prioritas utama sejak saat penangkapan mereka.
GENCATAN senjata antara Thailand dan Kamboja tampaknya bertahan, kemarin, ketika para komandan militer bertemu. Padahal, Bangkok menuduh gencatan senjata dilanggar.
