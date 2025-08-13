Petani Thailand dan Vietnam Manfaatkan Kecerdasan Buatan

Ilustrasi.(Freepik)

PERTANIAN merupakan sektor vital di Asia Pasifik karena menyerap sekitar 30% dari total populasi. Namun, sektor ini menghadapi tekanan besar, terutama akibat perubahan iklim yang diperkirakan dapat menurunkan produktivitas tanaman hingga 50% di beberapa wilayah pada 2050. Di Asia Tenggara saja, lebih dari 70 juta petani kecil menghadapi tantangan ini.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Google.org mengumumkan hibah senilai US$3,5 juta kepada Edufarmers International Foundation (Edufarmers), organisasi nirlaba yang menghadirkan solusi pertanian berbasis kecerdasan buatan (AI) bagi petani kecil di Indonesia. Dana ini akan mendukung perluasan solusi ini ke Thailand dan Vietnam sehingga dapat menjangkau 200.000 petani kecil.

Edufarmers adalah penerima pertama dari APAC AI for Society Intiative senilai US$10 juta yang dikelola oleh Google.org di kawasan Asia-Pasifik. Bersama mitra lokal, Edufarmers akan mengembangkan chatbot agronomi berbasis AI yang gratis dan disesuaikan dengan konteks lokal.

Baca juga : Keputusan Impor Beras Dinilai tidak Masuk Akal

Teknologi ini membantu petani mendiagnosis penyakit tanaman melalui analisis gambar dan memberikan rekomendasi agronomi yang tepat untuk mendorong praktik pertanian yang lebih berkelanjutan. Selain itu, sebanyak 30.000 petani dan penyuluh pertanian akan dilatih dalam Praktik Pertanian yang Baik (Good Agricultural Practices/GAP) guna meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, dan pendapatan mereka.

"Kami melihat AI mendorong perubahan besar di sektor pertanian yang merupakan inti dari banyak perekonomian di kawasan ASEAN. Melalui hibah ini, kami menghadirkan potensi tersebut kepada para petani kecil di Thailand dan Vietnam," ujar Sapna Chadha, Vice President, Google Southeast Asia and South Asia Frontier, dalam keterangannya, Rabu (13/8).

COO Edufarmers Amri Ilmma menambahkan AI dalam pertanian ialah hal yang personal karena petani merupakan inti dari ketahanan pangan, tetapi sering menghadapi tantangan sendirian. Dengan AI agronomis, pihaknya menjembatani kesenjangan ini agar pengetahuan dapat diakses dan dimanfaatkan secara nyata. (I-2)