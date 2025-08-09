Thailand Week 2025: Rayakan 75 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Thailand

Headline
Thai Trade Center Jakarta, di bawah naungan Department of International Trade Promotion (DITP) Ministry of Commerce Thailand resmi membuka acara Thailand Week 2025 di Jakarta, Jumat (8/8). Acara tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan 75 tahun hubungan diplomatik antara Thailand dan Indonesia. Thailand Week digelar selama tiga hari berturut-turut, mulai dari 8 hingga 10 Agustus, di Laguna Atrium, Central Park Mall, Jakarta.
Dengan mengusung tagline Unity in Culture, Connecting Opportunity, Thailand Week 2025 menghadirkan total 33 booth pameran, yang terdiri dari 14 eksportir Thailand, 16 importir Indonesia, dan 3 booth instansi pemerintah Thailand. Formasi ini menghadirkan ruang interaktif untuk perdagangan, eksplorasi produk, dan kolaborasi lintas negara.
Direktur Thai Trade Center Jakarta, Hataichanok Sivara, berharap kegiatan itu tidak hanya mempromosikan perdagangan, tetapi juga sebagai jembatan persahabatan, peluang, dan pertumbuhan bersama antara Thailand dan Indonesia.
"Salah satu fokus utama kami dalam acara ini adalah kegiatan business matching, yang kami harapkan dapat mendorong negosiasi perdagangan untuk mencapai 30 juta baht Thailand dalam waktu satu tahun,” ungkap Sivara dilansir dari keterangan resmi, Sabtu (9/8).
Deputi Menteri Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi, mengungkapkan Thailand Week 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan dagang Indonesia-Thailand, yang selama ini sudah berjalan baik.
"Melalui kesempatan seperti ini, pelaku usaha dari kedua negara dapat bertemu langsung, menjalin kemitraan, dan mengembangkan rantai pasok yang saling menguntungkan. Kami berharap kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan nilai perdagangan bilateral, tetapi juga mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi masyarakat di kedua negara,” ucapnya.
Zona Business Matching tahun ini menghadirkan berbagai merek unggulan dari Thailand yang berasal dari sektor makanan dan minuman, kecantikan dan kesehatan, serta gaya hidup dan desain rumah. Setiap merek membawa cerita produk yang menarik dan portofolio yang siap untuk diekspor.
Merek-merek tersebut mencerminkan bagaimana wirausahawan Thailand memadukan warisan budaya dengan inovasi dan estetika modern, menghasilkan produk yang otentik sekaligus memiliki daya saing global. Sebagian besar dari mereka sedang mencari distributor, mitra ritel, atau kolaborasi OEM/ODM, menjadikan ini momen yang tepat bagi pelaku usaha Indonesia untuk membangun kerja sama strategis.
Selain sebagai wadah pertukaran budaya, Thailand Week juga bertujuan untuk meningkatkan kehadiran barang dan jasa Thailand di Indonesia dengan menjadi platform strategis untuk promosi perdagangan dan jaringan bisnis. Disamping itu, Thailand juga berharap kedepannya dapat menjadi mitra dagang yang andal dan inovatif, dengan menampilkan beragam produk dan layanan berkualitas tinggi yang ditawarkan, mulai dari sektor makanan, kecantikan, dan kesehatan, hingga bahan bangunan.
Tidak hanya menampilkan potensi perdagangan, acara ini juga menjadi perayaan kekayaan budaya Thailand, yang dihadirkan secara langsung kepada masyarakat Indonesia melalui demonstrasi memasak, pertunjukan tari tradisional, dan berbagai pengalaman khas Thailand lainnya. (E-3)
