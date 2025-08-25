Mega Show Hong Kong Jadi Magnet Dagang Asia

General Manager Comasia Ltd Javeed Khan (tengah).(Dok Comasia )

DISELENGGARAKAN oleh Comasia Limited, Mega Show Hong Kong 2025 akan menjadi magnet dagang Asia karena menampilkan produk mainan, hadiah, peralatan rumah tangga premium, dekorasi, perlengkapan olahraga, hingga aksesori. Pameran tersebut akan berlangsung dalam dua bagian di Hong Kong Convention and Exhibition Centre dengan batch 1 pada 20-23 Oktober 2025, dan batch 2 pada 27-29 Oktober 2025. Jadwal dua bagian tersebut memudahkan para pembeli internasional untuk menggabungkan kunjungan mereka dengan aktivitas bisnis lanjutan di Guangzhou.



"Mengapa tanggal ini penting? Karena periode itu masuk dalam buying circuit atau sirkuit belanja, yaitu waktu di mana lebih dari 30.000 pembeli dari seluruh dunia datang ke Asia untuk melakukan aktivitas pengadaan barang," ujar General Manager Comasia Ltd Javeed Khan di Jakarta, Senin (25/8).



Pameran tahun ini akan menghadirkan peserta terkemuka dari lebih dari 25 negara dan wilayah, menampilkan lebih dari 3.000 peserta pameran serta memperlihatkan lebih dari 300.000 produk inovatif terkini.



Mega Show tahun ini menghadirkan para peserta pameran terkemuka dari Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, India, Thailand, Korea Selatan, Bangladesh, Filipina, Indonesia, dan Vietnam. Mereka menampilkan beragam produk inovatif dan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya para pembeli di berbagai pasar.



Javeed menjelaskan untuk meningkatkan daya tarik pameran tersebut, pihaknya akan memperluas zona pameran dengan kategori baru. Misalnya, sektor home Asia, yang khusus menampilkan produk rumah tangga dari Asia, serta zona coliseum yang menonjolkan merek-merek rumah tangga premium. Selain itu, sektor handicraft juga mendapat perhatian khusus.



"Ini karena produk kerajinan Asia dari Tiongkok, India, Filipina, Thailand, hingga Indonesia memiliki kekuatan desain dan nilai seni yang unik, sehingga sangat diminati pembeli internasional," tuturnya.



Untuk memaksimalkan acara tersebut, Comasia Ltd menyediakan program business matching, yaitu pertemuan yang diatur sebelumnya antara pembeli dan peserta pameran. Dengan cara itu, kedua belah pihak dapat mengatur jadwal lebih efisien untuk melakukan pertemuan langsung.



Menggandeng Deka Event, Mega Show 2025 menawarkan akomodasi gratis hingga tiga malam di hotel bintang lima, atau subsidi tunai, serta layanan business matching satu lawan satu.



"Jika tidak memerlukan hotel, kami bisa memberikan subsidi berupa cash subsidi untuk tiga hari visit ke pameran sekitar Rp5,2 juta lewat pembayaran Hongkong Dollar. Tapi, ini dengan syarat yang harus dipenuhi," kata Assistant Project Director Deka Event Indonesia Rachel Kurniawan (E-4)

