Milli, Rapper Thailand yang Pernah Tampil di Coachella Rilis Album Baru Heavyweight

Rapper asal Thailand, Milli.(Dok. Milli)

RAPPER asal Thailand, Milli, yang pernah mencatat sejarah sebagai artis Thailand pertama yang tampil di panggung utama Coachella 2022, merilis album terbaru bertajuk Heavyweight. Heavyweight merupakan album kedua Milli, setelah album debut Babb Bum Bum.

Album Heavyweight Berisi 13 lagu yang merefleksikan kisah dan emosi terdalam Milli yang dikemas dalam lirik tajam, alunan beat menghentak, serta gaya rap khasnya yang penuh tenaga dan presisi. Meski sebagian besar lirik dalam album ini ditulis dalam bahasa Inggris, Milli tetap menyelipkan elemen-elemen bahasa Thailand dan kepribadian uniknya di setiap lagu.

“Ini adalah karya yang sangat aku cintai. Album ini mewakili beratnya setiap serat dalam tubuhku, dalam setiap kisah hidup yang aku alami. Aku mengibaratkan diriku seperti seorang petinju yang memulai dari kelas atom, menempuh berbagai rintangan dan pertarungan hidup. Kini, aku siap untuk naik ke kelas Heavyweight sebagai seorang artis,” kata Milli tentang albumnya dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Sabtu, (16/8).

Baca juga : Album Debut Ice Spice Dijadwalkan Rilis Bulan Depan

Proses kreatif album ini banyak dilakukan di kamp penulisan lagu di Los Angeles, dan separuh materi album berhasil diselesaikan di sana bersama sejumlah produser dan penulis lagu dunia. Album ini juga menampilkan jajaran kolaborator internasional, mulai dari Knock2, BewhY, Awich, hingga grup fenomenal Jepang Atarashii Gakko!. Milli juga menggandeng musisi Thailand seperti Hugo dan Gong dari band H3F.

Bersamaan dengan peluncuran album, Milli juga merilis video musik untuk lagu pembuka Sick With It. Video ini direkam di Jepang dan menampilkan kelompok tari ikonik Avantgardey, yang dikenal dengan potongan rambut bob khas, seragam mencolok, dan gerakan tari eksentrik nan unik.

Album HeavyWeight juga menampilkan jajaran kolaborator internasional, mulai dari Knock2, BewhY, Awich, hingga grup fenomenal Jepang ATARASHII GAKKO!. Milli juga menggandeng musisi Thailand seperti HUGO dan Gong dari band H3F.

Sebelumnya, Milli juga pernah bekerja sama dengan label global 88rising dalam remix resmi lagu BIBI berjudul The Weekend, serta berduet dengan Jackson Wang dalam lagu Mind Games yang menyita perhatian para penikmat musik internasional. (H-3)