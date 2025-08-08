RI Dorong Kolaborasi Pariwisata untuk Perkuat Posisi ASEAN

Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia (Wamenpar) Ni Luh Puspa (kiri kedua).(MI/Insi Nantika Jelita)

DALAM rangka memperingati Hari ASEAN 2025, Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia (Wamenpar) Ni Luh Puspa menyatakan dukungan terhadap dua inisiatif terbaru yang diluncurkan oleh ASEAN Tourism Association (ASEANTA). Yakni, platform digital baru bernama Microsite Discover ASEAN dan Penghargaan Pariwisata ASEANTA ke-39, yang bertujuan memperkuat posisi kawasan ASEAN di sektor pariwisata.

“Sebagai salah satu destinasi unggulan di kawasan, Indonesia mendukung langkah bersama ini untuk memperkuat jati diri ASEAN sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas,” ujar Ni Luh Puspa saat peluncuran inisiatif tersebut di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Jumat (8/8).

Indonesia, ungkapnya, mengapresiasi upaya ASEAN dalam menghadirkan inovasi ini sebagai bentuk komitmen kolektif untuk menampilkan bagaimana inovasi digital, kolaborasi lintas negara, serta nilai-nilai kesejahteraan dapat menyelamatkan dan membangun kembali sektor pariwisata regional.

“Upaya ini sejalan dengan agenda pembangunan kawasan Asia Tenggara di masa pasca pandemi, yang fokus pada pemulihan pariwisata, inovasi digital, dan kolaborasi lintas negara,” tambah Wamenpar.

Microsite Discover ASEAN adalah hasil kolaborasi antara aplikasi Move dan ASEANTA. Platform ini dapat diakses melalui halaman utama aplikasi Move dan menyajikan berbagai rekomendasi seputar kuliner, budaya, hingga destinasi tersembunyi di tiap negara ASEAN.

Selain itu, microsite ini juga menyediakan informasi persyaratan perjalanan yang telah diverifikasi, tautan ke situs resmi imigrasi masing-masing negara, serta panduan terkini terkait protokol perjalanan dan keamanan wisatawan.

Ni Luh Puspa menyatakan di dunia yang semakin digital, platform ini menjadi respons tepat terhadap perubahan tren perjalanan global. Microsite Discover ASEAN menawarkan kemudahan bagi wisatawan untuk mengeksplorasi keindahan alam dan budaya Asia Tenggara sekaligus berbagi pengalaman.

"Melalui inovasi kolektif ini, kita tidak hanya memperbaiki disrupsi masa lalu, tetapi juga membangun ekosistem pariwisata Asia yang terhubung secara menyeluruh," jelasnya.

Sementara itu, Presiden ASEANTA Eddy Krismeidi Soemawilaga menjelaskan Penghargaan Pariwisata ASEANTA ke-39 merupakan penghargaan regional pertama yang dirancang untuk mengapresiasi pencapaian, inovasi, dan dampak positif dalam industri pariwisata Asia Tenggara.

“Penghargaan ini menunjukkan tekad kita untuk pulih, berinovasi, dan terus maju," imbuhnya.

ASEANTA Tourism Award disebut memiliki sejarah panjang sebagai platform untuk mengakui dan menghormati kontribusi positif dalam pariwisata ASEAN, mulai dari inisiatif berbasis komunitas hingga inovasi besar dalam pemasaran dan kesejahteraan.

Penghargaan ASEANTA ke-39 terdiri dari 12 kategori, antara lain artikel Perjalanan Terbaik (best travel article). Program Maskapai Terbaik (Best Airline Programme), Foto Pariwisata Terbaik (Best Tourism Photo), Program Kapal Pesiar Terbaik (Best Cruise Programme) Paket Hotel Terbaik (Best Hotel Package) dan lainnya. (E-4)