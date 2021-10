Jakarta Smart City Raih Penghargaan Inovasi Digital Terbaik

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui BLUD Jakarta Smart City mendapat penghargaan dalam kategori 'Best in Future of Digital Innovation' pada ajang IDC Future Enterprise Awards tahun 2021.

Jakarta Smart City dengan inovasi JAKI terpilih di antara lebih dari 1.000 proposal yang diajukan oleh organisasi dan institusi dari seluruh kawasan Asia Pasifik. Kemenangan ini akan membawa Jakarta Smart City maju sebagai perwakilan Indonesia untuk merebut posisi terbaik di tingkat regional Asia Pasifik.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berperan sehingga Jakarta Smart City melalui inovasi JAKI mendapatkan penghargaan tersebut.

“Mewakili masyarakat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada panitia IDC Awards yang telah memilih Jakarta Smart City melalui inovasi JAKI sebagai ‘Best in Future Digital Innovation’ di ajang IDC Future Enterprise Awards 2021," kata Atika dalam keterangan resmi, Minggu (10/10).

"Inovasi JAKI merupakan realisasi dari upaya kami dalam menghadirkan sebuah platform layanan digital warga terintegrasi yang dapat memudahkan dan membawa kebahagiaan untuk warga Jakarta," terang Atika.

Lebih lanjut, menurut Kepala BLUD Jakarta Smart City, Yudhistira Nugraha, platform aplikasi JAKI yang kini sudah digunakan oleh lebih dari dua juta pengguna itu merupakan sebuah jawaban dari Pemprov DKI Jakarta untuk menghadirkan sebuah aplikasi one-stop service dengan layanan publik yang terintegrasi.

"Melalui pengembangan berkelanjutan, JAKI selalu tumbuh dan berkembang dengan fitur-fitur terbaru, untuk memudahkan masyarakat Jakarta dalam memenuhi kebutuhan harian, termasuk selama masa pandemi Covid-19. Penghargaan ini menjadi salah satu hasil nyata kerja keras dan kolaborasi kami bersama masyarakat serta sebuah langkah penting bagi kami dalam memajukan Jakarta sebagai kota cerdas,” ucap Yudhistira.

Future Enterprise Awards IDC adalah ajang pemberian penghargaan kepada instansi dan organisasi yang telah membuat terobosan penting dalam inisiatif transformasi digital di kawasan Asia Pasifik. Penghargaan IDC Awards terdiri dari tujuh kategori berbeda salah satunya Best in Future of Digital Innovation.

Untuk diketahui, Jakarta Smart City menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia yang berasal dari instansi pemerintah. Berikut daftar pemenang IDC Future Enterprises Award 2021 untuk Indonesia:

- Future of Connectedness: Traveloka

- Future of Customers and Consumers: Sinarmas Land

- Future of Digital Infrastructure: TRIPATRA

- Future of Digital Innovation: Jakarta Smart City, Pemprov DKI Jakarta

- Future of Industry Ecosystems: DANA Indonesia

- Future of Intelligence: Telkomsel

- Future of Operations: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

- Future of Work: DBS Bank Indonesia

- CIO of the Year: Bapak Indro Utoyo of Bank BRI

- CEO of the Year: Ibu Noni Purnomo of Blue Bird

- Special Award for Digital Resiliency: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

- Future Enterprise of the Year: Blue Bird Group

