Lebih dari Sekadar Iftar, Bigland Bogor Hotel Tawarkan Paket Buka Puasa dengan Undian iPhone 17 Pro

Bigland Bogor Hotel Tawarkan Paket Buka Puasa dengan Undian iPhone 17 Pro.(Dok. Bigland Hotel Bogor)

Menyambut bulan suci Ramadan, Bigland Bogor Hotel kembali menghadirkan program berbuka puasa melalui dua konsep utama, yakni “Kurma - Kuliner Ramadan” di Sofa Resto dan “TAKJIL - Titik Asik Kuliner Jelang Iftar di Langit Terbuka” di Koersi Sky Café.

Tidak hanya menyuguhkan beragam menu berbuka, tahun ini Bigland Bogor Hotel juga memberikan kesempatan bagi para tamu untuk mengikuti undian dengan hadiah utama iPhone 17 Pro dan sepeda listrik.

General Manager Bigland Bogor Hotel, Helmi Junaidi, mengatakan program ini dihadirkan untuk memberikan pengalaman Ramadan yang lebih berkesan bagi masyarakat.

“Kami ingin menghadirkan pengalaman berbuka yang tidak hanya lezat, tetapi juga bermakna. Hadiah iPhone 17 Pro dan sepeda listrik ini menjadi simbol keberkahan di bulan Ramadan,” ujarnya.

Program “Kurma - Kuliner Ramadan” berlokasi di Sofa Resto lantai PL dengan sajian buffet yang memadukan cita rasa Asia, Nusantara, hingga Timur Tengah. Menu yang disediakan meliputi takjil seperti kurma, es kuwut, kolak, hingga mi glosor. Hidangan utama mencakup I Fu Mie, daging lada hitam, serta live stall seperti beef tandoori kebab, nasi kebuli, dan bakso malang. Tersedia pula baklava serta Turkish Coffee sebagai pelengkap suasana berbuka.

Paket Kurma ditawarkan dengan harga spesial Rp150.000 nett per orang pada periode 18 hingga 25 Februari 2026 serta 15 sampai 19 Maret 2026. Sementara harga reguler Rp185.000 nett per orang berlaku pada 26 Februari hingga 14 Maret 2026. Bigland Bogor Hotel juga memberikan promo beli 10 gratis 1 orang.

Selain itu, Bigland Bogor Hotel menghadirkan pengalaman berbuka di rooftop melalui Koersi Sky Café dengan konsep “TAKJIL - Titik Asik Kuliner Jelang Iftar di Langit Terbuka.” F&B Director Bigland Bogor Hotel, Ario Prabowo, menyebut Koersi Sky Café menawarkan suasana modern dengan pemandangan city view Kota Bogor.

“Koersi Sky Café memberikan pengalaman berbuka yang lebih santai dan eksklusif dengan rooftop tertinggi di Kota Bogor,” jelasnya.

Koersi Sky Café menyajikan menu Live Dome Pizza seperti Carnivore, Funghi, dan Margherita, serta live stall tematik harian seperti Pasta Day, Steamboat Day, dan Mongolian BBQ Day. Paket iftar TAKJIL dibanderol Rp198.000 nett per orang dengan promo beli 10 gratis 1 serta kesempatan undian sepeda listrik.

Bigland Bogor Hotel mengajak masyarakat menjadikan Ramadan sebagai momen kebersamaan dengan pengalaman berbuka yang berbeda. Sejumlah tokoh publik seperti Ustad Hilman, Denis Lim, Wika Salim, hingga Ivan Permana disebut pernah berbuka di hotel tersebut.

Informasi dan reservasi dapat dilakukan melalui WhatsApp paket Kurma di Sofa Resto pada nomor +62 812-9557-8089 dan paket TAKJIL di Koersi Sky Café pada nomor +62 852-1130-1778. (Z-10)