Kapal Induk USS Gerald R. Ford Ditarik dari Misi Perang Iran Usai Insiden Kebakaran

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
KAPAL induk tercanggih milik Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Gerald R. Ford, dilaporkan sedang bergerak meninggalkan zona operasi terkait perang Iran. Langkah ini diambil setelah terjadinya insiden kebakaran di area laundry kapal pada pekan lalu yang menyebabkan kerusakan pada fasilitas awak.
Seorang pejabat AS mengonfirmasi bahwa kapal tersebut kini sedang berlayar menuju pangkalan Angkatan Laut di Souda Bay, Kreta. Kunjungan ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi kerusakan dan perbaikan mendesak.
Kebakaran yang terjadi pada 12 Maret lalu ditegaskan oleh militer AS bukan disebabkan oleh tindakan tempur. Dua pelaut dilaporkan telah mendapatkan perawatan medis akibat cedera yang tidak mengancam nyawa dan saat ini dalam kondisi stabil.
Meski api berhasil dikendalikan, dampaknya cukup signifikan terhadap kenyamanan personel. Laporan dari The New York Times menyebutkan bahwa proses penanganan memakan waktu hingga 30 jam. Namun, pejabat AS mengklarifikasi bahwa durasi tersebut mencakup seluruh rangkaian prosedur keselamatan.
"Seluruh upaya respons terhadap kebakaran memakan waktu 30 jam, termasuk memadamkan api, membersihkan kerusakan akibat air, serta memastikan tidak ada titik api baru, bukan berarti api berkobar selama 30 jam," ujar pejabat tersebut.
Insiden ini menyebabkan sekitar 100 tempat tidur rusak, namun total 600 pelaut terpaksa mengungsi dari area tidur mereka karena ruang tersebut dinyatakan tidak layak huni akibat kerusakan air atau asap.
Penarikan sementara USS Gerald R. Ford terjadi di saat operasi militer terhadap Iran masih berlangsung intens, terutama dalam upaya AS mengamankan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Selama ini, kapal induk tersebut menjadi platform utama jet tempur Amerika dalam kampanye militer di wilayah tersebut.
Jenderal Dan Caine, Ketua Kepala Staf Gabungan, menyatakan bahwa Pentagon terus memantau situasi ini. "Kami memikirkan para kru yang terluka dalam kebakaran tersebut. Kami berharap dan percaya semua orang akan baik-baik saja," ungkap Caine dalam konferensi pers di Pentagon, Jumat (20/3).
USS Gerald R. Ford telah menjalani masa penugasan yang panjang sejak dilepas ke Karibia pada 24 Juni 2025, sebelum akhirnya dikerahkan ke Timur Tengah oleh Presiden Donald Trump pada Februari lalu untuk menekan Iran.
Jika kapal ini tetap dalam status penugasan hingga pertengahan April mendatang, USS Gerald R. Ford akan memecahkan rekor sebagai kapal induk dengan masa tugas terlama setelah era Perang Vietnam. Saat ini, kapal-kapal pendukung dalam kelompok tempur Ford, seperti kapal perusak USS Mahan dan USS Bainbridge, tetap bersiaga di posisi mereka semula dan tidak ikut merapat ke Kreta. (CNN/Z-2)
KAPAL induk Amerika Serikat USS Gerald R. Ford akan ditarik dari penugasan di Timur Tengah setelah kebakaran besar melanda bagian dalam kapal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved