Pangkalan Udara Ali Al Salem di Kuwait Diserang Drone, Aset Militer Italia Hancur

Jejak asap terlihat di langit Yerusalem saat rudal diluncurkan dari Iran yang menargetkan Israel dan kepentingan AS di kawasan tersebut pada 1 Maret 2026.(Gazi Samad/Anadolu Agency)

ESKALASI konflik di Timur Tengah kian meluas dengan menyasar pangkalan udara yang menampung pasukan koalisi Barat. Militer Italia melaporkan bahwa Pangkalan Udara Ali Al Salem di Kuwait, yang menjadi markas bagi pasukan Italia dan Amerika Serikat (AS), menjadi target serangan pesawat nirawak (drone) pada Minggu (15/3) pagi waktu setempat.

Kepala Staf Pertahanan Italia, Jenderal Luciano Portolano, mengonfirmasi bahwa serangan tersebut menghancurkan satu unit drone milik Italia yang sedang berada di dalam hanggar. Meskipun terjadi kerusakan material yang signifikan pada aset udara krusial, Portolano memastikan seluruh personel Italia dalam kondisi aman.