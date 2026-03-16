Serangan ke Andrie Yunus Alarm bagi Demokrasi

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.

Haufan Hasyim Salengke
16/3/2026 16:07
Pangkalan Udara Ali Al Salem di Kuwait Diserang Drone, Aset Militer Italia Hancur
Jejak asap terlihat di langit Yerusalem saat rudal diluncurkan dari Iran yang menargetkan Israel dan kepentingan AS di kawasan tersebut pada 1 Maret 2026.(Gazi Samad/Anadolu Agency)

ESKALASI konflik di Timur Tengah kian meluas dengan menyasar pangkalan udara yang menampung pasukan koalisi Barat. Militer Italia melaporkan bahwa Pangkalan Udara Ali Al Salem di Kuwait, yang menjadi markas bagi pasukan Italia dan Amerika Serikat (AS), menjadi target serangan pesawat nirawak (drone) pada Minggu (15/3) pagi waktu setempat.

Kepala Staf Pertahanan Italia, Jenderal Luciano Portolano, mengonfirmasi bahwa serangan tersebut menghancurkan satu unit drone milik Italia yang sedang berada di dalam hanggar. Meskipun terjadi kerusakan material yang signifikan pada aset udara krusial, Portolano memastikan seluruh personel Italia dalam kondisi aman.

"Pesawat yang terkena serangan merupakan aset sangat penting untuk operasi udara kami di kawasan. Meskipun ada pengurangan personel sebagai langkah pencegahan dalam beberapa hari terakhir, sisa tim di pangkalan tetap menjalankan tugas-tugas esensial," ujar Portolano melalui pernyataan resminya.

Serangan ini menandai babak baru ketegangan regional yang meledak sejak 28 Februari lalu, menyusul operasi militer besar-besaran AS dan Israel ke Iran yang menewaskan pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei. Sebagai balasan, Teheran meluncurkan gelombang serangan ke berbagai titik di Yordania, Irak, hingga negara-negara Teluk dengan dalih menyasar aset militer 'Negeri Paman Sam'.

Keamanan di Kuwait, yang selama ini relatif stabil, kini menjadi perhatian serius bagi koalisi internasional di tengah upaya Iran melancarkan retaliasi terhadap negara-negara yang dianggap memfasilitasi kekuatan militer Barat di kawasan tersebut. (MEE/B-3)



Editor : Haufan Salengke
