Gattuso: Italia Masih Harus Mendaki Everest demi Tiket Piala Dunia

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
ITALIA menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Irlandia Utara 2-0 pada laga playoff di Stadion Atleti Azzurri d'Italia, Bergamo, Jumat (27/3) dini hari. Namun, pelatih Gennaro Gattuso menegaskan perjuangan timnya belum usai.
Kemenangan Gli Azzurri ditentukan oleh gol Sandro Tonali dan Moise Kean pada babak kedua. Hasil itu membawa Italia melaju ke final playoff menghadapi Bosnia Herzegovina.
Meski meraih kemenangan, Gattuso mengakui timnya harus bekerja keras menghadapi laga yang tidak mudah.
Italia, yang sudah absen dalam dua edisi terakhir Piala Dunia, kini hanya berjarak satu langkah dari kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia. Namun, Gattuso mengingatkan bahwa rintangan terberat justru ada di depan mata.
“Kami baru melangkah sedikit. Sekarang kami harus mendaki gunung, Everest,” kata Gattuso.
Tekanan besar dirasakan skuad Gli Azzurri mengingat peluang Italia untuk kembali gagal lolos untuk ketiga kalinya secara beruntun masih terbuka. Gattuso mengakui ketegangan dialami timnya.
“Semua merasakan ketegangan, itu wajar. Saya merasakannya, Gianluigi Buffon juga, kami semua merasakannya,” tambahnya.
Dalam laga melawan Irlandia Utara, Italia memang tidak tampil dominan. Dua gol yang tercipta menjadi momen krusial di tengah permainan yang relatif datar. Gattuso pun menegaskan hasil menjadi prioritas utama dibanding penampilan.
“Yang terpenting hari ini adalah menang. Saya tidak terlalu memikirkan performa, begitu juga nanti saat melawan Bosnia,” tegasnya.
Italia dijadwalkan bertandang ke markas Bosnia di Zenica pada laga penentuan yang akan digelar Rabu (1/4) pekqn depan. Pertandingan itu akan menjadi ujian terakhir bagi Azzurri untuk mengakhiri penantian kembali ke Piala Dunia. (H-2)
