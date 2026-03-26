Kapal Tanker Turki Diserang Drone di Laut Hitam

Kapal pengangkut BBM.(Antara)

MENTERI Transportasi dan Infrastruktur Turki Abdulkadir Uraloglu, Kamis (26/3), mengatakan tanker Altura yang sedang memuat minyak mentah diserang di Laut Hitam oleh kapal tanpa awak, besar kemungkinan bukan oleh pesawat nirawak.

Sebelumnya, pada hari yang sama, media Turki melaporkan bahwa pesawat nirawak atau unmanned aerial vehicle (UAV) tak dikenal menyerang tanker Altura di Laut Hitam yang berada di lepas pantai Turki. Akibatnya, kapal Altura mengalami kerusakan dan awak kapal meminta bantuan.

"Tidak, kami tidak berbicara tentang UAV, kemungkinan besar, serangan itu dilakukan oleh kapal tanpa awak dan sengaja diarahkan ke ruang mesin untuk melumpuhkan kapal," kata Uraloglu.

Para ahli akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi; bagaimanapun juga, ledakan tercatat setelah benturan eksternal. Tidak ada masalah kesehatan pada awak kapal, mereka semua warga Turki. Kami telah mengirim spesialis ke lokasi kejadian." (Ant/P-3)