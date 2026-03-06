Kronologi Lengkap Serangan Drone di Bandara Nakhchivan Azerbaijan 2026

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KETEGANGAN di kawasan Kaukasus mencapai puncaknya setelah serangan drone yang diduga milik Iran menghantam infrastruktur sipil di wilayah otonom Bandara Nakhchivan, Azerbaijan, Kamis, (5/3). Insiden yang terjadi di tengah hari bolong ini memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik regional ke wilayah Kaukasus Selatan.
Menurut data resmi dari Kementerian Luar Negeri Azerbaijan, serangan dimulai sekitar pukul 12.00 siang waktu setempat. Berikut yakni kronologi teknis kejadian tersebut:
Lokasi: Bandara Internasional Nakhchivan (NAJ), Azerbaijan.
Waktu: Kamis, 5 Maret 2026, Pukul 12:00 (GMT+4).
Dampak: Kerusakan terminal bandara dan 4 warga sipil luka-luka.
Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, dalam pidato daruratnya menyatakan bahwa militer Azerbaijan telah diperintahkan untuk melakukan tindakan balasan yang diperlukan. "Ini adalah tindakan agresi terhadap kedaulatan kami yang tidak akan dibiarkan tanpa jawaban," tegas Aliyev.
Di sisi lain, pemerintah Iran melalui juru bicara kementerian luar negerinya membantah keterlibatan dalam serangan tersebut. Teheran mengklaim adanya kemungkinan provokasi dari pihak luar yang ingin merusak hubungan antara negara-negara Muslim di kawasan tersebut.
Serangan ini berdampak langsung pada koridor udara Kaukasus yang merupakan jalur penting bagi maskapai internasional yang menghindari wilayah udara Rusia. Beberapa maskapai besar seperti Turkish Airlines dan Qatar Airways dilaporkan segera melakukan pengalihan rute (divert) untuk menghindari wilayah udara Nakhchivan segera setelah ledakan terjadi.
|Aspek
|Status Terkini
|Operasional Bandara
|Ditutup sementara (Hanya penerbangan militer)
|Status Militer
|Siaga Satu (Mobilisasi Penuh)
|Investigasi
|Tim Forensik Internasional diundang
(H-4)
IRAN menyebut bahwa Israel di balik serangan drone terhadap Azerbaijan. Kantor berita Iran, IRNA melaporkan Israel memiliki riwayat melakukan operasi semacam itu untuk timbulkan perpecahan
Menlu Iran Abbas Araghchi bantah serang Azerbaijan. Ia tuding Israel dalangi serangan drone di Bandara Nakhchivan untuk merusak hubungan Teheran dengan tetangga.
Seperti yang kami laporkan sebelumnya, pemerintah Azerbaijan mengatakan dua drone dari Iran mendarat di wilayah Nakhchivan, salah satunya mengenai gedung bandara.
Azerbaijan kecam serangan drone Iran yang hantam Bandara Internasional Nakhchivan. Dua orang terluka dalam serangan ke fasilitas sipil tersebut. Baku ancam balas dendam.
Serangan dua drone Iran memicu kebakaran di Pangkalan Al Salam Abu Dhabi yang menampung pasukan Prancis. UEA memastikan tidak ada korban jiwa.
IRAN menyebut bahwa Israel di balik serangan drone terhadap Azerbaijan. Kantor berita Iran, IRNA melaporkan Israel memiliki riwayat melakukan operasi semacam itu untuk timbulkan perpecahan
Menlu Iran Abbas Araghchi bantah serang Azerbaijan. Ia tuding Israel dalangi serangan drone di Bandara Nakhchivan untuk merusak hubungan Teheran dengan tetangga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved