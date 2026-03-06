Kronologi Lengkap Serangan Drone di Bandara Nakhchivan Azerbaijan 2026

Azerbaijan(Sosial media X)

KETEGANGAN di kawasan Kaukasus mencapai puncaknya setelah serangan drone yang diduga milik Iran menghantam infrastruktur sipil di wilayah otonom Bandara Nakhchivan, Azerbaijan, Kamis, (5/3). Insiden yang terjadi di tengah hari bolong ini memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik regional ke wilayah Kaukasus Selatan.

Detik-Detik Serangan Drone 5 Maret 2026

Menurut data resmi dari Kementerian Luar Negeri Azerbaijan, serangan dimulai sekitar pukul 12.00 siang waktu setempat. Berikut yakni kronologi teknis kejadian tersebut:

Masuknya Drone: Empat unit drone yang diidentifikasi sebagai tipe suicide drone (kamikaze) memasuki ruang udara Azerbaijan dari arah selatan.

Empat unit drone yang diidentifikasi sebagai tipe (kamikaze) memasuki ruang udara Azerbaijan dari arah selatan. Hantaman Terminal: Satu drone berhasil menghantam gedung terminal penumpang Bandara Internasional Nakhchivan, merusak fasilitas check-in dan area tunggu.

Satu drone berhasil menghantam gedung terminal penumpang Bandara Internasional Nakhchivan, merusak fasilitas dan area tunggu. Insiden Sekolah Shakarabad: Drone lainnya jatuh dan meledak di dekat sebuah sekolah di desa Shakarabad. Ledakan ini menyebabkan kerusakan pada jendela gedung sekolah dan trauma hebat bagi para siswa.

Drone lainnya jatuh dan meledak di dekat sebuah sekolah di desa Shakarabad. Ledakan ini menyebabkan kerusakan pada jendela gedung sekolah dan trauma hebat bagi para siswa. Korban: Layanan darurat mengonfirmasi empat warga sipil terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat di kota Nakhchivan.

Informasi Kunci: Lokasi: Bandara Internasional Nakhchivan (NAJ), Azerbaijan. Waktu: Kamis, 5 Maret 2026, Pukul 12:00 (GMT+4). Dampak: Kerusakan terminal bandara dan 4 warga sipil luka-luka.

Reaksi Diplomatik dan Militer

Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, dalam pidato daruratnya menyatakan bahwa militer Azerbaijan telah diperintahkan untuk melakukan tindakan balasan yang diperlukan. "Ini adalah tindakan agresi terhadap kedaulatan kami yang tidak akan dibiarkan tanpa jawaban," tegas Aliyev.



Di sisi lain, pemerintah Iran melalui juru bicara kementerian luar negerinya membantah keterlibatan dalam serangan tersebut. Teheran mengklaim adanya kemungkinan provokasi dari pihak luar yang ingin merusak hubungan antara negara-negara Muslim di kawasan tersebut.

Dampak Terhadap Jalur Penerbangan Internasional

Serangan ini berdampak langsung pada koridor udara Kaukasus yang merupakan jalur penting bagi maskapai internasional yang menghindari wilayah udara Rusia. Beberapa maskapai besar seperti Turkish Airlines dan Qatar Airways dilaporkan segera melakukan pengalihan rute (divert) untuk menghindari wilayah udara Nakhchivan segera setelah ledakan terjadi.

Checklist Keamanan Pasca-Serangan:

Aspek Status Terkini Operasional Bandara Ditutup sementara (Hanya penerbangan militer) Status Militer Siaga Satu (Mobilisasi Penuh) Investigasi Tim Forensik Internasional diundang

