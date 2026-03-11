Israel Serang Pinggiran Selatan Beirut Libanon

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
MILITER Israel kembali menggencarkan serangan serangan udara ke pinggiran selatan Beirut, Libanon, Rabu (11/3). Media pemerintah Libanon melaporkan serangan tersebut menargetkan wilayah yang menjadi basis pengaruh kelompok Hizbullah.
Menurut kantor berita resmi Libanon, National News Agency (NNA), Israel melancarkan serangan udara besar ke kawasan pinggiran selatan Beirut. Rekaman langsung dari lapangan memperlihatkan kepulan asap tebal membumbung dari area yang dihantam bom.
“Militer telah memulai serangan terhadap infrastruktur Hezbollah di wilayah tersebut,” kata pihak militer Israel dalam pernyataan resminya.
Konflik di Libanon memanas setelah Hizbullah menyerang Israel sebagai respons atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pekan lalu.
Sejak saat itu, Israel memperluas serangan udara ke berbagai wilayah Libanon dan mengirim pasukan darat ke kawasan perbatasan meski sebelumnya kedua pihak sempat menyepakati gencatan senjata pada 2024.
Di sisi lain, Hizbullah menyatakan para pejuangnya menyerang pasukan Israel di dekat kota perbatasan Khiam dan Odaisseh. Kelompok tersebut juga mengaku menembakkan roket ke wilayah Israel, termasuk ke lokasi sistem pertahanan rudal di selatan Haifa.
Hizbullah juga menyebut pasukannya terlibat kontak senjata dengan tentara Israel di sekitar kota perbatasan Aitaroun menggunakan senjata ringan dan menengah.
Otoritas Libanon sebelumnya melaporkan sedikitnya 759.300 orang terdaftar sebagai pengungsi akibat gelombang serangan terbaru. Dari jumlah tersebut, sekitar 122.600 orang tinggal di tempat penampungan darurat.
Kementerian Kesehatan Libanon menyatakan serangan bertubi-tubi Israel di kota Qana, distrik Tyre, menewaskan lima orang dan melukai lima lainnya.
Di wilayah Hennawiyeh pada malam sebelumnya, dua orang dilaporkan terluka akibat serangan udara Israel. Namun serangan lanjutan menewaskan keduanya bersama seorang petugas penyelamat yang datang membantu di lokasi.
Sementara itu, serangan udara di kawasan tenggara Zalaya dilaporkan menewaskan satu orang. (AFP/I-3)
Rumor PM Israel Benjamin Netanyahu tewas atau luka parah mencuat setelah laporan media Iran. Simak fakta terkini dan kejanggalan yang terjadi di Tel Aviv.
Krisis Libanon 2026: UNICEF laporkan 700.000 pengungsi, termasuk 200.000 anak-anak. Angka kematian anak melonjak 25% dalam sepekan. Baca selengkapnya.
IRGC tawarkan akses Selat Hormuz dengan syarat usir dubes AS-Israel. Donald Trump ancam serangan 20x lebih keras jika Iran blokade minyak. Cek selengkapnya!
Iran juga menuduh Uni Eropa melakukan kemunafikan dan standar ganda setelah kepala kebijakan luar negeri blok tersebut mengkritik serangan Hizbullah terhadap Israel.
Update perang Libanon: Hizbullah pukul mundur pasukan Israel di Al-Khiyam. Presiden Joseph Aoun tawarkan deeskalasi di tengah pertempuran sengit.
Update 2026: Donald Trump tidak menutup pintu perundingan dengan Iran. Simak pandangannya soal Mojtaba Khamenei dan respons keras Vladimir Putin.
Mojtaba Khamenei resmi menggantikan ayahnya, Ali Khamenei, sebagai Pemimpin Tertinggi Iran dan menjadi pemimpin ketiga sejak Iranian Revolution. Suksesi ayah ke anak ini memicu kritik karena dianggap menyerupai sistem dinasti yang bertentangan dengan semangat revolusi yang menolak monarki.
Majelis Ahli Iran resmi menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai penerus ayahnya. Simak profil sang "Rising Star" yang dikenal dekat dengan militer dan penuh kontroversi.
Dubes Iran di Jakarta tegaskan Ali Khamenei telah memfatwakan nuklir itu haram. Ia menyebut tuduhan senjata nuklir hanyalah dalih AS-Israel untuk melakukan pembunuhan.
Menlu Sugiono sampaikan belasungkawa resmi Presiden Prabowo atas wafatnya Ali Khamenei kepada Dubes Iran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved