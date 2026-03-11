Israel Serang Pinggiran Selatan Beirut Libanon

Ilustrasi.(AFP)

MILITER Israel kembali menggencarkan serangan serangan udara ke pinggiran selatan Beirut, Libanon, Rabu (11/3). Media pemerintah Libanon melaporkan serangan tersebut menargetkan wilayah yang menjadi basis pengaruh kelompok Hizbullah.

Menurut kantor berita resmi Libanon, National News Agency (NNA), Israel melancarkan serangan udara besar ke kawasan pinggiran selatan Beirut. Rekaman langsung dari lapangan memperlihatkan kepulan asap tebal membumbung dari area yang dihantam bom.

“Militer telah memulai serangan terhadap infrastruktur Hezbollah di wilayah tersebut,” kata pihak militer Israel dalam pernyataan resminya.

Baca juga : Khamenei Tuntut PM Israel Benjamin Netanyahu Dihukum Mati

Konflik di Libanon memanas setelah Hizbullah menyerang Israel sebagai respons atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pekan lalu.

Sejak saat itu, Israel memperluas serangan udara ke berbagai wilayah Libanon dan mengirim pasukan darat ke kawasan perbatasan meski sebelumnya kedua pihak sempat menyepakati gencatan senjata pada 2024.

Di sisi lain, Hizbullah menyatakan para pejuangnya menyerang pasukan Israel di dekat kota perbatasan Khiam dan Odaisseh. Kelompok tersebut juga mengaku menembakkan roket ke wilayah Israel, termasuk ke lokasi sistem pertahanan rudal di selatan Haifa.

Baca juga : Jangan Sekali-Kali Melupakan Sejarah, Masoud Pezeshkian: Iran Sulit Dikalahkan

Hizbullah juga menyebut pasukannya terlibat kontak senjata dengan tentara Israel di sekitar kota perbatasan Aitaroun menggunakan senjata ringan dan menengah.

Otoritas Libanon sebelumnya melaporkan sedikitnya 759.300 orang terdaftar sebagai pengungsi akibat gelombang serangan terbaru. Dari jumlah tersebut, sekitar 122.600 orang tinggal di tempat penampungan darurat.

Kementerian Kesehatan Libanon menyatakan serangan bertubi-tubi Israel di kota Qana, distrik Tyre, menewaskan lima orang dan melukai lima lainnya.

Di wilayah Hennawiyeh pada malam sebelumnya, dua orang dilaporkan terluka akibat serangan udara Israel. Namun serangan lanjutan menewaskan keduanya bersama seorang petugas penyelamat yang datang membantu di lokasi.

Sementara itu, serangan udara di kawasan tenggara Zalaya dilaporkan menewaskan satu orang. (AFP/I-3)