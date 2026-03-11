Pentagon Segera Rilis Laporan Investigasi Serangan Sekolah Perempuan di Iran

Sekolah dasar minab(Media Sosial X)

GEDUNG Putih mengonfirmasi Departemen Pertahanan AS (Pentagon) akan segera merilis laporan resmi terkait serangan rudal yang menghantam sebuah sekolah dasar perempuan di wilayah selatan Iran. Langkah ini diambil di tengah desakan publik internasional mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa proses penyelidikan masih berlangsung secara mendalam. "Departemen Perang akan merilisnya, investigasi masih berlanjut," ujar Leavitt kepada wartawan dalam pengarahan pers pada Selasa waktu setempat.

Leavitt juga menegaskan komitmen Presiden Donald Trump terhadap hasil akhir penyelidikan tersebut. "Dan seperti yang dikatakan presiden kemarin pada konferensi persnya, dia akan menerima kesimpulan dari investigasi tersebut, apa pun hasilnya," tambahnya.

Baca juga : Menhan AS Pete Hegseth, Presiden Trump yang Akan Tentukan 'Syarat Menyerah' Iran

Pergeseran Pernyataan Presiden Trump

Sikap Presiden Trump terkait insiden ini terpantau mengalami perubahan dalam beberapa hari terakhir. Pada hari Sabtu, Trump sempat menyatakan keyakinannya bahwa Iran adalah pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun, pada hari Senin, ia melunakkan penilaiannya dengan menyebut bahwa Iran atau negara lain mungkin menjadi dalangnya.

Presiden Trump berdalih bahwa banyak negara memiliki rudal Tomahawk "generik" yang serupa dengan jenis senjata yang diduga digunakan dalam serangan itu. Padahal, berdasarkan data teknis, Iran sendiri tidak memiliki rudal jenis tersebut dalam inventaris militernya.

Menanggapi spekulasi yang berkembang, Leavitt meminta semua pihak untuk menunggu hasil resmi. "Kami tidak akan mendahului Departemen Perang dan kesimpulan dari investigasi tersebut. Presiden berhak membagikan pendapatnya kepada publik Amerika, namun ia telah menyatakan akan menerima kesimpulan investigasi itu," tegasnya.

Baca juga : Video Terbaru Ungkap Dugaan Keterlibatan Rudal AS dalam Serangan Maut di Minab

Bukti Lapangan dan Tuduhan Iran

Di sisi lain, media pemerintah Iran secara tegas menuduh Amerika Serikat sebagai pelaku di balik serangan sekolah tersebut. Berdasarkan analisis pakar dan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh CNN, terdapat indikasi kuat keterlibatan militer AS.

Rekaman video yang beredar menunjukkan sebuah rudal AS diduga sedang menargetkan pangkalan angkatan laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang lokasinya berdekatan dengan sekolah tersebut. Investigasi Pentagon diharapkan dapat mengklarifikasi apakah ledakan di sekolah merupakan dampak dari kesalahan sasaran atau kerusakan tambahan (collateral damage) dari operasi militer di area tersebut.

Hingga laporan ini dirilis, publik masih menanti dokumen resmi Pentagon untuk memastikan kebenaran di balik tragedi yang menyasar fasilitas pendidikan tersebut. (CNN/Z-2)