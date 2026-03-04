Pentagon Identifikasi 4 Prajurit AS Korban Serangan Drone Iran di Kuwait

Pentagon mengidentifikasi empat dari enam tentara AS yang tewas dalam serangan drone Iran di Kuwait. Donald Trump peringatkan potensi adanya korban tambahan.(US Navy)

DEPARTEMEN Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) resmi mengidentifikasi empat dari enam anggota militer yang tewas dalam serangan drone Iran pada Minggu lalu. Para prajurit tersebut merupakan bagian dari unit pendukung 103rd Sustainment Command yang berbasis di Iowa.

Keempat prajurit yang teridentifikasi adalah Kapten Cody Khork, 35, Sersan Kepala Noah Tietjens, 42, Sersan Kepala Nicole Amor, 39, dan Sersan Declan Coady, 20. Sementara itu, identitas dua prajurit lainnya yang turut gugur dalam serangan tersebut masih dalam proses identifikasi.

"Dengan kesedihan mendalam dan duka yang tak tergoyahkan, kami mengakui dan menghormati prajurit kami yang telah memberikan pengorbanan tertinggi bagi negaranya," ujar Brigjen Clint A. Barnes, Wakil Komandan Jenderal 1st Theater Sustainment Command, dalam pernyataan resminya.

Baca juga : 6 Tentara AS Tewas Akibat Serangan Langsung Iran di Kuwait

Detil Serangan di Pelabuhan Shuaiba

Laporan CNN menyebutkan serangan drone tersebut menghantam pusat operasi taktis sementara di Pelabuhan Shuaiba, Kuwait. Fasilitas tersebut digambarkan sebagai kontainer tiga pintu yang dijadikan ruang kantor.

Meskipun bangunan tersebut dikelilingi pagar beton untuk perlindungan dari bom mobil, tidak ada pelindung atas yang mampu menahan serangan drone atau rudal. Menurut sumber yang mengetahui situasi tersebut, tidak ada sirine atau peringatan dini sebelum ledakan terjadi, sehingga para prajurit tidak sempat menyelamatkan diri ke bunker.

Profil Para Prajurit

Para korban memiliki rekam jejak pengabdian yang panjang. Kapten Cody Khork asal Florida tercatat pernah bertugas di Arab Saudi, Polandia, dan Guantanamo. Sersan Kepala Nicole Amor asal Minnesota telah mengabdi sejak 2005 dan pernah dikerahkan ke Kuwait serta Irak.

Baca juga : Trump Semprot PM Starmer karena Lambat Beri Izin Penggunaan Pangkalan Diego Garcia untuk Serangan ke Iran

Sementara itu, Sersan Kepala Noah Tietjens merupakan mekanik berpengalaman yang sudah dua kali bertugas di Kuwait. Sersan Declan Coady, prajurit termuda asal Iowa yang juga mahasiswa di Drake University, mendapatkan kenaikan pangkat anumerta atas dedikasinya yang luar biasa.

Eskalasi Konflik dan Peringatan Trump

Komando Pusat AS (CENTCOM) melaporkan selain korban jiwa, sebanyak 18 anggota militer lainnya mengalami luka serius akibat konflik yang terus memanas dengan Iran.

Presiden Donald Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth telah memberikan sinyal potensi jatuhnya korban lebih lanjut masih sangat tinggi. Dalam sebuah wawancara, Trump mengungkapkan belasungkawanya namun juga memberikan peringatan keras.

"Mereka adalah orang-orang hebat. Dan, Anda tahu, kita memperkirakan hal itu (jatuhnya korban) akan terjadi, sayangnya. Itu bisa terus berlanjut, hal itu bisa terjadi lagi," ujar Trump.

1st Theater Sustainment Command saat ini terus mengawasi rantai pasokan dan dukungan pasukan AS di seluruh Timur Tengah, termasuk pengelolaan amunisi, bahan bakar, dan logistik di tengah situasi keamanan yang kian tidak menentu. (CNN/Z-2)