Otoritas Qatar Evakuasi Warga dari Area Kedutaan AS

PEMERINTAH Qatar mengevakuasi sementara warga yang tinggal di sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) sebagai langkah pencegahan keamanan. Otoritas setempat memastikan warga yang terdampak telah dipindahkan ke tempat aman dan disediakan akomodasi sementara selama eskalasi di Timur Tengah menyusul serangan balasan Iran.
Dalam pernyataan yang dipublikasikan melalui platform media sosial X, Kementerian Dalam Negeri Qatar pada Kamis (5/3) menyebut evakuasi dilakukan oleh otoritas terkait untuk memastikan keselamatan warga di area tersebut.
"Akomodasi yang sesuai telah disediakan bagi mereka sebagai bagian dari langkah-langkah pencegahan yang diperlukan," demikian bunyi pernyataan kementerian.
Pihak berwenang setempat tidak merinci alasan evakuasi tersebut maupun jumlah warga yang terdampak oleh langkah tersebut.
Kementerian itu juga mengimbau masyarakat agar hanya mengandalkan sumber resmi untuk memperoleh informasi yang akurat terkait situasi tersebut. (Anadolu/E-4)
Rosatom evakuasi ratusan pekerja dan keluarga dari PLTN Bushehr, Iran. Pembangunan Unit 2 dan 3 dihentikan sementara akibat situasi keamanan yang kian membahayakan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
HARGA minyak dunia melonjak setelah Qatar memperingatkan seluruh produksi minyak dan gas di kawasan Teluk berpotensi terhenti dalam beberapa hari jika konflik Timur Tengah terus berlanjut.
Kementerian Pertahanan Turki, yang baru-baru ini menyatakan bahwa pertahanan NATO telah mencegat rudal balistik yang diluncurkan dari Iran.
PEMERINTAH Qatar menegaskan bahwa negaranya tidak terlibat dalam perang melawan Iran, melainkan menjalankan hak sah untuk mempertahankan kedaulatan nasional.
Eskalasi perang meluas ke pusat diplomatik Riyadh dan Doha. Israel klaim hancurkan markas penyiaran IRIB di Teheran sementara Qatar cegat rudal balistik.
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, menegaskan Iran menolak negosiasi dengan AS.
