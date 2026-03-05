Otoritas Qatar Evakuasi Warga dari Area Kedutaan AS

Ilustrasi(Dok Pexels)

PEMERINTAH Qatar mengevakuasi sementara warga yang tinggal di sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) sebagai langkah pencegahan keamanan. Otoritas setempat memastikan warga yang terdampak telah dipindahkan ke tempat aman dan disediakan akomodasi sementara selama eskalasi di Timur Tengah menyusul serangan balasan Iran.

Dalam pernyataan yang dipublikasikan melalui platform media sosial X, Kementerian Dalam Negeri Qatar pada Kamis (5/3) menyebut evakuasi dilakukan oleh otoritas terkait untuk memastikan keselamatan warga di area tersebut.

"Akomodasi yang sesuai telah disediakan bagi mereka sebagai bagian dari langkah-langkah pencegahan yang diperlukan," demikian bunyi pernyataan kementerian.

Pihak berwenang setempat tidak merinci alasan evakuasi tersebut maupun jumlah warga yang terdampak oleh langkah tersebut.

Kementerian itu juga mengimbau masyarakat agar hanya mengandalkan sumber resmi untuk memperoleh informasi yang akurat terkait situasi tersebut. (Anadolu/E-4)