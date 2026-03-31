Campak tak Selalu Ringan, Dokter Ungkap Risiko Fatal pada Ibu Hamil

Dokter mengingatkan campak dapat memicu komplikasi serius pada kelompok rentan, termasuk ibu hamil dan pasien imun lemah.(Freepik)

Campak tidak selalu berakhir sebagai penyakit ringan yang sembuh dengan sendirinya. Dokter mengingatkan, infeksi ini bisa berkembang menjadi serius dan memicu komplikasi pada kelompok dengan kondisi tubuh rentan.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Adityo Susilo, menjelaskan bahwa pasien dengan imunitas baik umumnya dapat pulih tanpa masalah berarti. Namun, situasinya berbeda pada mereka yang daya tahan tubuhnya menurun.

“Kalau daya tahan tubuh baik, umumnya pasien bisa sembuh tanpa komplikasi,” kata Adityo dilansir dari Antara, Selasa (31/3).

Ia menegaskan, virus campak tidak hanya menyerang saluran pernapasan, tetapi juga dapat menyebar ke organ lain dan memicu gangguan kesehatan yang lebih berat. Risiko itu meningkat pada individu dengan malnutrisi, pengidap HIV/AIDS, pasien kanker yang sedang menjalani kemoterapi, serta ibu hamil.

Menurut Adityo, komplikasi campak yang perlu diwaspadai antara lain pneumonia, infeksi otak, gangguan mata seperti keratitis, hingga infeksi telinga. Meski kasus berat yang berujung kematian tergolong jarang, ancamannya tetap nyata dan tidak boleh dianggap sepele.

“Komplikasi berat yang bisa menyebabkan kematian memang jarang, sekitar satu per seribu kasus infeksi campak, tetapi tetap perlu diwaspadai,” ujarnya.

Pada ibu hamil, campak memang tidak bersifat teratogenik seperti rubella. Meski demikian, infeksi ini tetap berbahaya karena dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh sementara waktu dan membuka peluang terjadinya infeksi sekunder.

Adityo juga menekankan bahwa hingga kini belum ada antivirus spesifik untuk menangani campak. Karena itu, pengobatan difokuskan pada terapi suportif, seperti menjaga kecukupan cairan, memenuhi kebutuhan nutrisi, serta memantau kondisi pasien secara ketat.

Selain itu, pemberian vitamin A disebut dapat membantu menjaga kesehatan mukosa dan mendukung percepatan pemulihan pasien.

Dalam upaya pencegahan, vaksinasi disebut sebagai langkah paling efektif untuk melindungi masyarakat dari infeksi campak sekaligus menekan risiko komplikasi.

“Vaksinasi ini penting untuk membentuk daya tahan tubuh sebelum terinfeksi,” kata Adityo.

Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) pun menyoroti pentingnya peningkatan cakupan vaksinasi, terutama bagi kelompok yang belum memperoleh imunisasi lengkap, sebagai kunci pengendalian penularan campak. (Ant/Z-10)