Mengatasi Gatal Saat Hamil: Tips Memilih Produk yang Aman Bagi Ibu dan Janin

RASA gatal sering kali menjadi "teman tak diundang" bagi para ibu selama masa kehamilan. Meski terkadang menimbulkan kekhawatiran, kondisi ini ternyata merupakan hal yang lumrah terjadi.

Menurut Teresa Wright, seorang dokter spesialis kulit anak di San Francisco, gatal-gatal ringan selama kehamilan pada kebanyakan kasus adalah hal yang normal.

Berdasarkan data yang ada, setidaknya 20 persen perempuan mengalami masalah kulit gatal saat sedang mengandung.

Mengapa Kulit Menjadi Gatal?

Melansir dari Baby Center, rasa gatal ini biasanya berpusat di area perut dan payudara.

Penyebab utamanya adalah peregangan kulit yang terjadi secara alami untuk mengakomodasi pertumbuhan janin dan persiapan menyusui. Bahkan, kondisi puting gatal pun umum dialami oleh ibu hamil.

Selain peregangan kulit, faktor internal seperti perubahan hormon dan kondisi kulit yang menjadi lebih kering selama kehamilan turut memicu rasa gatal yang terkadang terasa lebih intens.

Keamanan Produk Adalah Prioritas

Meskipun rasa gatal sangat menggoda untuk segera diredakan dengan berbagai produk, ibu hamil diimbau untuk lebih berhati-hati.

Penggunaan produk berbahan kimia yang sembarangan dikhawatirkan dapat berdampak buruk pada kesehatan ibu maupun perkembangan janin.

Untuk meminimalisir risiko, berikut adalah beberapa panduan dalam memilih bedak atau produk pereda gatal yang aman:

Periksa Label Produk: Selalu teliti kandungan bahan yang tertera pada kemasan.

Pilih Bahan Alami: Utamakan produk yang menggunakan bahan dasar natural yang lebih ramah di kulit sensitif.

Hindari Kandungan Talc: Sangat disarankan untuk mencari alternatif bedak yang bebas dari bahan talc

Pilih Produk Hipoalergenik: Produk dengan label ini telah diformulasikan untuk menekan risiko reaksi alergi.

Konsultasi Medis: Jika ragu, selalu konsultasikan kondisi kulit Anda dengan dokter spesialis kulit untuk mendapatkan penanganan yang tepat.

Rekomendasi Penanganan Berdasarkan Tingkat Gatal

Pemilihan jenis tekstur produk juga sangat memengaruhi efektivitas pereda gatal. Jika rasa gatal masih dalam tahap ringan, penggunaan bedak dengan kandungan calamine bisa menjadi solusi untuk menenangkan kulit.

Namun, jika rasa gatal terasa lebih kuat dan mengganggu kenyamanan, ibu hamil dapat mencoba menggunakan bedak cair atau losion yang mengandung zinc oxide.

Kandungan ini dikenal efektif memberikan perlindungan ekstra sekaligus meredakan iritasi pada kulit yang meregang.

Dengan pemilihan produk yang tepat dan aman, masa kehamilan dapat dilalui dengan lebih nyaman tanpa terganggu oleh drama kulit gatal. (Z-1)