Prakiraan Cuaca Senin, 30 Maret 2026: Peringatan Dini Hujan Lebat di Banten, Jateng dan Maluku

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk Senin, 30 Maret 2026. Dinamika atmosfer saat ini dipengaruhi oleh terbentuknya tiga titik sirkulasi siklonik yang tersebar dari utara hingga timur wilayah Nusantara, memicu pertumbuhan awan hujan yang masif di berbagai daerah.

Berikut adalah prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia:

Pulau Sumatra

Hujan Ringan: Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung

Hujan Petir: Padang, Pangkal Pinang

Pulau Jawa

Hujan Ringan: Jakarta, Serang, Bandung, Surabaya

Hujan Sedang: Semarang

Hujan Petir: Yogyakarta

Pulau Bali dan Nusa Tenggara

Berawan Tebal: Denpasar, Kupang

Hujan Ringan: Mataram

Pulau Kalimantan

Hujan Ringan: Tanjung Selor, Samarinda, Palangkaraya

Hujan Petir: Pontianak, Banjarmasin

Pulau Sulawesi

Hujan Ringan: Makassar, Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado

Hujan Sedang: Kendari

Wilayah Timur Indonesia

Hujan Ringan: Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya

Hujan Sedang: Merauke

Analisis Dinamika Atmosfer

Berdasarkan analisis terkini, sirkulasi siklonik berpotensi terbentuk di tiga titik strategis, yakni Laut Cina Selatan, Laut Seram, dan Samudra Pasifik Utara Papua.

Kehadiran sistem-sistem ini membentuk daerah perlambatan kecepatan angin (konvergensi) serta pertemuan angin (konfluensi) di sekitar pusat sirkulasinya.

Jalur konvergensi lainnya juga terpantau memanjang mulai dari Samudra Hindia barat Sumatera, wilayah Aceh, melintasi pesisir selatan Jawa Tengah hingga Jawa Timur, sebagian besar Kalimantan, Nusa Tenggara, hingga wilayah Papua.

Selain itu, daerah konfluensi diprakirakan terbentuk di perairan barat Aceh, pesisir timur Sumatera, pesisir selatan Kalimantan, hingga Laut Arafuru.

Seluruh kombinasi dinamika atmosfer ini secara signifikan meningkatkan suplai massa udara basah, yang mendukung potensi pertumbuhan awan hujan yang sangat masif di sepanjang jalur pertemuan maupun perlambatan angin tersebut.

Peringatan Dini & Kesiapsiagaan

Kombinasi fenomena atmosfer ini menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di berbagai wilayah Indonesia. BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi Hujan Lebat hingga Sangat Lebat di wilayah:

Banten

Jawa Tengah

Maluku Utara

Maluku

Sumber: BMKG