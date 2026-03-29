Headline
Masa Depan Anak Jadi Taruhan

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

BMKG Ingatkan Gelombang Tinggi hingga 2,5 Meter di Perairan Sulawesi Utara

Media Indonesia
29/3/2026 23:57
BMKG Ingatkan Gelombang Tinggi hingga 2,5 Meter di Perairan Sulawesi Utara
Nelayan menurunkan hasil tangkapan ikan dari kapal bagan di pantai Pasia Nan Tigo Padang, Sumatera Barat.(ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)

BADAN Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan warga berhati-hati saat melakukan aktivitas di perairan Sulawesi Utara dan sekitarnya yang diperkirakan gelombang tinggi mencapai 2,5 meter.

"BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi hingga 30 Maret 2026," kata Koordinator Bidang Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Maritim Bitung, Ricky D Aror di Manado, Sabtu."

Dia menjelaskan secara umum angin dominan bertiup dari timur laut dengan kecepatan rata-rata antara enam hingga 15 knot.

Baca juga : BMKG Ingatkan Masyarakat Sulawesi Utara Adanya Potensi Gelombang Tinggi hingga 23 Januari

Kecepatan angin tertinggi berpotensi terjadi di perairan utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, perairan Kabupaten Kepulauan Talaud, serta Laut Maluku.

Kecepatan angin di wilayah perairan tersebut dapat menyebabkan meningkatnya tinggi gelombang.

Menurutnya, tinggi gelombang antara 1,25 - 2,5 meter (sedang) berpeluang terjadi di perairan timur Kabupaten Kepulauan Siau-Tagulandang-Biaro (Sitaro), perairan timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, perairan timur Kabupaten Kepulauan Talaud serta Laut Maluku.

Dia berharap warga mewaspadai risiko tinggi gelombang terhadap keselamatan pelayaran, misalkan perahu nelayan memperhatikan kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter.

Kapal tongkang memperhatikan kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Kapal Feri juga memperhatikan kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. (Ant/Z-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved