Seni Berhenti Sejenak di Tengah Riuh Digital

Ilustrasi(Freepik)

DI Indonesia, sebuah isu bisa menjadi viral hanya dalam hitungan jam. Potongan video singkat, tangkapan layar percakapan, atau satu pernyataan di media sosial sering kali memicu ribuan komentar sebelum informasi lengkap tersedia. Fenomena ini menunjukkan satu kebiasaan yang kian mengakar: kita terbiasa bereaksi instan.

Refleks pertama kita saat melihat unggahan menarik adalah mengklik, berkomentar, atau membagikannya.

Padahal, di balik interaksi tersebut, terdapat ratusan "keputusan mikro" yang kita ambil setiap hari. Dalam arus informasi yang bergerak cepat, ruang untuk berhenti sejenak dan mempertimbangkan akurasi informasi sering kali terabaikan.

Bahaya Micro Decision Fatigue

Psikolog Daniel Kahneman dalam bukunya Thinking, Fast and Slow memperingatkan bahwa kesalahan sering terjadi ketika manusia bereaksi terlalu cepat tanpa proses berpikir reflektif.

Pengamat perilaku digital menyebut kondisi ini sebagai micro decision fatigue, situasi ketika otak lelah karena terus-menerus membuat keputusan kecil, sehingga kita menjadi lebih reaktif dan kurang waspada.

Bukan teknologinya yang harus melambat, melainkan cara kita meresponsnya. Pertanyaannya: apa yang terjadi jika kita berhenti sejenak sebelum bertindak di ruang digital?

Mengenal Metode JEDA

Psikolog Irma Agustina (@ayankirma) menyarankan kebiasaan sederhana untuk menghadirkan ruang refleksi, yakni memberi jeda singkat sebelum mengambil keputusan digital.

Cara-cara fisik seperti menarik napas dalam, menutup mata selama beberapa detik, atau sekadar meregangkan tubuh dapat membantu menenangkan pikiran.

Selain itu, masyarakat dapat mencoba micro-break activity melalui situs jeda10detik.com. Di sana, pengunjung diajak berhenti sejenak selama sepuluh detik sebelum merespons sebuah situasi. Tujuannya bukan untuk menentukan benar atau salah, melainkan untuk merasakan perbedaan keputusan saat kita tidak langsung bereaksi.

Sebagai panduan praktis, terdapat empat langkah JEDA yang bisa diterapkan:

J — Jangan reaktif.

E — Evaluasi informasi.

D — Double-check.

A — Ambil keputusan dengan tenang.

Empat langkah ini bukanlah aturan kaku, melainkan pengingat agar emosi dan rasionalitas bekerja lebih seimbang.

Di tengah budaya digital yang serba cepat, kemampuan untuk berhenti sejenak adalah aset yang berharga. Sering kali, untuk melihat sesuatu dengan lebih jernih, kita hanya membutuhkan waktu sepuluh detik sebelum mengklik. (Z-1)